Invia il tuo nome intorno alla Luna con la missione Artemis II della NASA nel 2026: le iscrizioni sono aperte!

La NASA ha aperto le iscrizioni per poter inserire il proprio nome in una scheda SD che viaggerà a bordo della capsula Orion della missione Artemis II che sarà lanciata prima di aprile 2026. Ottieni la tua carta d'imbarco virtuale per l'avventura!

Negli scorsi giorni abbiamo riportato di come i politici statunitensi e l'amministratore ad interim della NASA vogliano cercare di non perdere la nuova corsa allo Spazio (e in particolare alla Luna) contro i cinesi! I ritardi e le difficoltà sono molte, mentre la CNSA sembra decisamente focalizzata e in accelerazione per completare i propri obiettivi: portare un equipaggio umano sulla Luna entro il 2030 (probabilmente nel 2029). La missione Artemis II è prevista entro aprile 2026 e, probabilmente, il lancio sarà effettuato a febbraio del prossimo anno.

Si tratterà di una missione storica perché, dalla fine del programma Apollo nel 1972, nessun equipaggio umano si è spinto nello Spazio profondo. La navicella spaziale Orion sarà lanciata in orbita grazie a un razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) ed effettuerà un passaggio ravvicinato della Luna, senza entrare in orbita intorno al satellite naturale ma rientrando verso la Terra completando la missione in circa dieci giorni. Si tratterà quindi di una prova generale dell'hardware che sarà impiegato durante la missione Artemis III (prevista nel 2027, ma potrebbe subire dei ritardi).

A bordo della capsula Orion ci saranno quattro astronauti. Christina Hammock Koch (che ha volato nello Spazio nel 2019), Gregory Reid Wiseman (che ha già volato nello Spazio nel 2014) e Victor Glover (pilota della missione Crew-1) della NASA insieme all'astronauta canadese Jeremy Roger Hansen (che non ha mai volato nello Spazio). L'equipaggio si sta allenando da tempo per completare la missione Artemis II e ora c'è la possibilità di portare anche il proprio nome nello Spazio insieme a loro.

Invia il tuo nome nello Spazio con la missione Artemis II

Come già accaduto in passato (per esempio con il rover NASA Perseverance), l'agenzia spaziale permette a chiunque di inviare in maniera simbolica il proprio nome o quello dei propri cari nello Spazio. In questo caso ci sarà una scheda SD che sarà all'interno della capsula Orion della missione Artemis II dove saranno contenuti tutti i nomi delle persone che si iscriveranno (gratuitamente, ovviamente).

Il sito ufficiale permette di creare una carta d'imbarco virtuale inserendo nome, cognome e un pin a propria scelta così da poter recuperare le informazioni più avanti. Alla fine della veloce procedura (pochi secondi) verrà creata carta d'imbarco virtuale che potrà essere stampata o conservata per ricordare la missione che ha portato nuovamente l'essere umano nello Spazio profondo.

Come spiegato brevemente sul sito "i nomi inviati saranno inclusi in una scheda SD che volerà all'interno di Orion quando la missione Artemis II verrà lanciata nel 2026. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti sulla missione, comprese le informazioni sul lancio, su nasa.gov, oppure iscrivetevi alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti della NASA nella vostra casella di posta".