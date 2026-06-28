Invia il tuo nome a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra con il telescopio spaziale Nancy Grace Roman: c'è tempo fino al 12 luglio

Fino al 12 luglio sarà possibile inserire il proprio nome in una lista che verrà poi scaricata in una microSD che sarà a bordo del nuovo telescopio spaziale Nancy Grace Roman che la NASA lancerà non prima del 30 agosto.

Negli scorsi giorni il telescopio spaziale Nancy Grace Roman è stato trasportato al Kennedy Space Center in Florida per iniziare l'integrazione con il razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX che lo lancerà non prima del 30 agosto dal pad LC-39A. Questa missione è stata utilizzata spesso come esempio di efficienza da Jared Isaacman (amministratore della NASA) mostrando come l'agenzia possa realizzare missioni che non superino il budget e che vengano consegnate nei tempi.

Il nuovo telescopio spaziale, chiamato in breve RST, è stato dedicato alla dottoressa Nancy Grace Roman (scomparsa nel 2018), una delle menti più importanti per quanto riguarda la realizzazione dei telescopi spaziali e considerata la "madre" del telescopio spaziale Hubble. Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman è progettato per raccogliere informazioni sull'energia oscura, scoprire e caratterizzare gli esopianeti (grazie al microlensing) e più in generale osservare l'Universo nell'infrarosso.

Nonostante queste caratteristiche non è una "copia" del telescopio spaziale James Webb. La sua struttura prevede uno specchio primario da 2,4 metri di diametro, simile nelle dimensioni a quello di Hubble. Parte delle componenti derivano poi da satelliti spia statunitensi che non sono stati lanciati con l'NRO che ha ceduto l'hardware alla NASA. Due sono gli strumenti principali integrati: il Wide Field Instrument (WFI) e il Coronagraph Instrument (CO). Grazie alle modifiche hardware, la fotocamera WFI avrà un campo visivo circa cento volte più ampio di quello di HST così da ridurre i tempi di osservazione a parità di area osservata.

Invia il tuo nome nello Spazio con il telescopio spaziale Nancy Grace Roman

Come per altre missioni spaziali, per esempio Perseverance, VIPER, Artemis II e altre, la NASA ha aperto la possibilità di inviare il proprio nome (o un nome a scelta) a bordo del telescopio spaziale Nancy Grace Roman. I dati saranno salvati all'interno di una microSD che verrà posizionata sul corpo del telescopio spaziale e verrà portata a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra intorno al secondo punto di Lagrange (L2).

Come per il telescopio spaziale James Webb, anche in questo caso le motivazioni sono molteplici. Osservando nell'infrarosso, RST non deve essere "disturbato" dall'emissione solare (o dal calore riflesso dalla Terra) e sarà rivolto dalla parte opposta rispetto al Sole. In secondo luogo, il punto L2 è una posizione nella quale le forze gravitazionali tra la nostra stella e la Terra si bilanciano. Questo significa avere un'orbita abbastanza stabile con poco dispendio di propellente.

Il sito ufficiale della NASA dedicato all'inserimento del nome da inviare insieme al telescopio spaziale Nancy Grace Roman a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra è disponibile senza registrazione e (ovviamente) gratuito. Verrà generato un biglietto ricordo che potrà essere stampato o salvato e conservato come ricordo della missione. Gli utenti potranno inviare il proprio nome fino al 12 luglio, quando terminerà questa possibilità.