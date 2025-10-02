Inversion Arc: la navicella spaziale per consegnare carichi ovunque nel Mondo in un'ora

Nelle scorse ore la società statunitense Inversion ha presentato la navicella spaziale Arc. Questo veicolo potrà orbitare in LEO per diverso tempo e raggiungere ogni parte della Terra in un'ora portando un carico utile.

Alcune navicelle spaziali non guardano allo Spazio come meta ma alla Terra. Questo concetto non è nuovo e lo abbiamo visto nel caso delle capsule di Varda Space (che rientrano in luoghi ben definiti) ma è anche stato preso in esame dai militari per Starship di SpaceX. Ora si aggiunge anche Inversion che ha presentato la navicella spaziale Arc destinata a portare carichi utili ovunque sulla superficie terrestre in pochissimo tempo.

Introducing Arc  the worlds first space-based delivery vehicle.



Arc enables the on-demand delivery of cargo and effects to anywhere on Earth in under an hour, and offers unparalleled hypersonic testing capabilities.



Arc reshapes defense readiness by enabling access to pic.twitter.com/zdbwiVbjDa — Inversion (@InversionSpace) October 2, 2025

Questo veicolo spaziale è progettato per cambiare drasticamente la logistica globale. Infatti Arc è un veicolo di rientro altamente manovrabile che è in grado di raggiungere qualsiasi punto della Terra in meno di un'ora grazie alla possibilità di non muoversi nell'atmosfera ma nello Spazio. In particolare si punta a zone remote, prive di infrastrutture e in ambienti ostili.

Inversion Arc: la nuova navicella spaziale pensata per la logistica

Inversion ha dichiarato che Arc è progettato con un vano di carico versatile che è in grado di ospitare diverse tipologie di attrezzature critiche per missioni di varia natura. La navicella spaziale sfrutta una traiettoria in LEO grazie al lancio con un vettore convenzionale con i veicoli che potranno formare costellazioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Il veicolo ha dimensioni di 2,4 metri di lunghezza e 1,2 metri di altezza ed è dotato, nella zona posteriore, di flap che ne consentono la manovrabilità durante il rientro atmosferico (come SUSIE di ArianeGroup).

Su richiesta le navicelle spaziali di Inversion potranno rientrare nell'atmosfera con un rientro ipersonico a elevata manovrabilità e atterrare in sicurezza utilizzando paracadute in maniera completamente autonoma. La società sembra aver sviluppato Arc appositamente per le esigenze militari, stando alle parole ufficiali dei dirigenti.

Arc può operare a velocità superiori a Mach 20 permettendo di rientrare in maniera precisa in un luogo senza la necessità di avere piste di atterraggio (come gli spazioplani). I primi test su un prototipo (chiamato Ray) che utilizza tecnologie che vedremo su Arc è avvenuto nel gennaio 2025 validando così i sottosistemi cruciali come avionica, pannelli solari, propulsione e un sistema di separazione progettato internamente.

Inversion ha indicato che la prima missione di prova di Arc potrebbe essere già nel 2026 per poi aprire l'opportunità di fornire contratti ai partner strategici, sia di tipo governativo ma anche privato. In futuro, questa infrastruttura potrebbe supportare mercati commerciali più ampi, creando un sistema di trasporto spaziale che trasformi l'accesso globale.