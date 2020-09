Inventata la carta interattiva: basta toccarla per generare elettricità. Guardate

Un gruppo di ingegneri della Purdue University ha realizzato un particolare processo di stampa che permette di rivestire fogli di carta o cartoncino con un particolare trattamento allo scopo di rendere la carta antipolvere oleo- e idrorepellente: in questo modo diventa possibile stampare sulla carta più strati di circuiti senza sbavare l'inchiostro realizzando delle "zone triboelettriche" che possono essere capaci di sostenere "comunicazioni wireless Bluetooth autoalimentate", almeno secondo quando si legge nell'articolo pubblicato su Nano Energy.

In termini più comprensibili: si può realizzare una carta "interattiva" che non richiede alimentazione esterna poiché capace di generare elettricità dal contatto con il dito di un utilizzatore. I ricercatori hanno realizzato tre video dimostrativi che mostrano il funzionamento di questa particolare carta. Nel primo di essi si può vedere una "tastiera di carta" trattata con lo speciale rivestimento, che viene poi cosparsa con una soluzione di colore verde che viene facilmente asciugata senza lasciare tracce.

Nel secondo video la tastiera di carta viene utilizzata per digitare su un portatile con la tastiera disabilitata. Vi è poi un ulteriore video dove gli ingegneri hanno stampato su un pezzo di carta dei controlli di riproduzione audio e di regolazione del volume, utilizzandolo per controllare un brano musicale.

Ramses Martinez, assistente professore per la School of Industrial Engineering della Purdue University, e coautore dell'articolo, ha commentato: "Immagino questa tecnlogia come un mezzo per semplificare l'interazione dell'utente con, ad esempio, il confezionamento degli alimenti o per la consegna dei pacchi". Questa tecnologia potrebbe infatti consentire la realizzazione, in maniera agevole, di imballaggi "smart" adatti per svariati ambiti di impiego.

L'innovazione di Purdue è particolarmente interessante in quanto elimina la necessità di fonti di alimentazione esterne, rendendo più vicine alla realtà applicazioni come l'imballaggio "smart". Per ora, comunque, si tratta di una sperimentazione di laboratorio e non vi sono informazioni su possibili sviluppi commerciali della cosa.