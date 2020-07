Intelligenza Artificiale, l'Italia si dota di una strategia che mette l'uomo al centro

Si parla molto di intelligenza artificiale e di come sia destinata a cambiare il mondo grazie alla capacità di incrociare moltissimi dati in poco tempo e trarne soluzioni immediate e innovative, che si tratti di industria e della sua filiera, del trasporto di uomini e prodotti o della salvaguardia del pianeta: potenzialmente qualsiasi problema potrà essere affrontato e risolto dalle cosiddette "IA", o AI nella dicitura anglosassone.

È quindi importante che gli stati s'interessino del tema, non solo da un punto di vista normativo o di sostegno alla diffusione nei comparti industriali, ma anche per goderne a loro volta dei benefici, integrando la tecnologia ad esempio nella Pubblica Amministrazione. Nelle scorse ore il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato il documento definitivo con le proposte per la "Strategia italiana per l'Intelligenza Artificiale". Si completa così il lavoro del gruppo di esperti selezionati dal MISE che hanno recepito le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica dello scorso anno.

Il documento, molto completo, consiglia di sostenere la diffusione dell'IA nelle imprese tramite aiuti economici, di attuare piani di formazione dei lavoratori, ma anche di inserire l'intelligenza artificiale tra le materie di studio. Si parla inoltre di creare un centro di coordinamento all'interno della PA e una sorta di istituto italiano per spingere l'innovazione e la ricerca. La strategia prevede un esborso economico tra 500 milioni e un miliardo di euro in 5 anni e ritiene che vi siano alcuni settori che più di altri dovrebbero essere favoriti, eccellenze italiane che possono restare tali solo con investimenti: si citano per esempio manifattura e robotica, agrifood ed energia, aerospazio e difesa.

"La pubblicazione di questo ambizioso piano strategico, tra i più completi al mondo per visione, suggerisce un uso inedito e responsabile dell'Intelligenza Artificiale indicando la via per un salto verso nuovi livelli di efficienza e sostenibilità per le imprese", dichiara il sottosegretario Mirella Liuzzi. "L'obiettivo è quello di raccogliere i benefici che l'AI può apportare al Paese, con un approccio che integri tecnologia e sviluppo sostenibile e metta sempre al centro l'individuo e il suo contesto".

Secondo il sottosegretario Gian Paolo Manzella, "grazie a questo documento il Governo ha idee e proposte per mettere l'Italia sulla strada giusta in questa trasformazione. Per questo voglio ringraziare gli esperti che hanno lavorato al documento, che sta già avendo riconoscimenti importanti per la sua qualità. Una ottima base per definire nei prossimi mesi una policy all'avanguardia".

La strategia è strutturata in tre parti: la prima è dedicata all'analisi del mercato globale, europeo e nazionale dell'Intelligenza Artificiale. La seconda parte descrive gli elementi fondamentali della strategia, mentre la terza approfondisce la governance proposta per l'AI italiana e propone alcune raccomandazioni per l'implementazione, il monitoraggio e la comunicazione della strategia nazionale in tema di intelligenza artificiale, una visione - quella proposta – con una chiara impronta antropocentrica e orientata verso lo sviluppo sostenibile. Il documento sarà alla base della definizione della strategia italiana nell'ambito del Piano Coordinato europeo.

Piero Poccianti, Presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AIxIA), ha commentato il piano apprezzandone i contenuti: "Finalmente anche l'Italia ha un documento di strategia sull'Intelligenza Artificiale. Era rimasto uno dei pochissimi Paesi a non rispondere alla call europea su questo tema. La Strategia italiana è un ottimo documento, parte dalla strategia europea che propone lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale affidabili e al servizio dell'uomo e va oltre promuovendo l'utilizzo di queste tecnologie per realizzare un nuovo modello di società in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazione Unite. Adesso che abbiamo la strategia è giunto il momento di realizzarla senza ulteriori ritardi, serve coniugare l'Intelligenza Umana e quella Artificiale per fornire una soluzione ai tanti problemi che affliggono il nostro Paese. Ora più che mai".