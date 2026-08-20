Intel Core Ultra 9 4950K potrebbe anticipare la nuova nomenclatura di Nova Lake-S

Un presunto Intel Core Ultra 9 4950K potrebbe anticipare la nuova nomenclatura a quattro cifre di Nova Lake-S. Il processore avrebbe 28 core e risultati CPU-Z vicini a 1.000 punti in single-core e 20.000 in multi-core, superando gli attuali top di gamma

Intel potrebbe essere pronta a modificare la nomenclatura dei suoi processori desktop con l'arrivo della famiglia Nova Lake-S. Una presunta fuga di informazioni ha infatti mostrato il nome Core Ultra 9 4950K, un modello che, se confermato, introdurrebbe una numerazione a quattro cifre al posto dell'attuale schema a tre cifre.

L'attuale Core Ultra 9 285K, appartenente alla serie 2, utilizza infatti una denominazione nella quale il primo numero identifica la generazione, mentre le cifre successive indicano il segmento prestazionale. Il presunto 4950K sarebbe invece associato alla Core Ultra Series 4, con il 950K a identificare il livello del modello. La sigla K continuerebbe a indicare un processore sbloccato. Il nome potrebbe comunque non essere definitivo, anche perché CPU-Z non sarebbe ancora aggiornato per riconoscere correttamente i futuri processori.

La nuova classificazione potrebbe essere necessaria perché Nova Lake-S dovrebbe comprendere un numero molto elevato di varianti, incluse configurazioni con diversi tile di calcolo e versioni dotate di cache bLLC fino a 144 o 288 MB.

Intel CORE ULTRA 9 4950K. for Z990 boards



single thread score near 1000



multi thread score near 20000



28 cores

8P&20E#intel #lga1954 #techleaks pic.twitter.com/nzrNeN3GCG -- LC Tech Leaks (and News) (@laurentschoice) August 19, 2026

Intel Core Ultra 9 4950K: elementi, dettagli e presunti risultati

Particolarmente interessanti sono anche i presunti risultati del Core Ultra 9 4950K. Il chip avrebbe 28 core, costituiti da 8 P-Core e 20 E-Core, con questi ultimi suddivisi tra 16 E-Core e 4 LPE-Core. Secondo le informazioni trapelate, il processore avrebbe raggiunto circa 1.000 punti in single-core e 20.000 punti in multi-core nel benchmark CPU-Z.

Per confronto, il Core Ultra 9 285K arriverebbe a circa 890 punti nel test single-core e 18.428 nel multi-core, mentre il Ryzen 9 9950X3D raggiungerebbe rispettivamente 869 e 17.005 punti. I numeri del presunto Nova Lake-S sarebbero quindi superiori agli attuali modelli di riferimento.

È però necessario considerare queste informazioni come non confermate. Si tratterebbe inoltre di un Engineering Sample, mentre AMD dovrebbe introdurre nel 2027 i processori Ryzen basati su Zen 6. Sarà quindi il confronto con la prossima generazione AMD a determinare realmente il livello prestazionale di Nova Lake.