È iniziato un nuovo ciclo solare: il venticinquesimo da quando teniamo il conto

NASA e NOAA hanno annunciato con un post l'inizio del nuovo ciclo solare, il venticinquesimo. Il minimo solare è stato registrato a Dicembre 2019 e nel corso dei mesi successivi si è visto un incremento dell'attività. Questo ha permesso di marcare l'inizio della nuova sessione per la nostra stella.

La datazione dei cicli avviene tramite l'analisi della presenza di macchie solari o della loro assenza. Non per questo ovviamente il Sole ha smesso di funzionare o ha cambiato in maniera drastica la sua attività. Il monitoraggio è quindi essenziale per la conoscenza e per effettuare previsioni.

Ha inizio un nuovo ciclo solare!

In un Mondo sempre più tecnologico l'attività solare e il ciclo solare possono condizionare negativamente la funzionalità di diversi apparati elettrici ed elettronici. Inoltre può rappresentare un pericolo per le missioni spaziali (in particolare se si guarda ai viaggi in direzione di Marte).

Grazie al SILSO (acronimo di Sunspot Index and Long-term Solar Observations) c'è un monitoraggio preciso e affidabile delle macchie solari dal 1981, anche se il Sole viene osservato da molto tempo (il primo ciclo è del 1755). Questo consente di individuare e studiare l'andamento del ciclo solare determinandone anche l'inizio o la fine.

Se l'andamento andrà come previsto, ci sarà un picco positivo per l'attività solare nel periodo di Luglio 2025 per poi tornare ad affievolirsi nel corso dei mesi (con un periodo medio fissato a 11 anni e durata variabile da 9 a 14 anni). Il precedente massimo solare è stato nell'Aprile 2014. Interessante notare che il ventiquattresimo ciclo solare è stato sotto la media (con un picco di 114 macchie solari, contro le 179 della media), il più debole da 100 anni, e anche il venticinquesimo potrebbe essere simile, secondo le prime stime. Per esempio il picco di macchie solari dovrebbe essere di 115.

Ma come specificato da Jake Bleacher (dirigente della NASA), un ciclo solare sotto la media non significa meno rischi per la Terra con possibili eruzioni violente. Per questo sono state lanciate nuove missioni come la Parker Solar Probe (della NASA) e Solar Orbiter (di ESA) e altre sono allo studio per i prossimi mesi o anni. Per esempio il NOAA ha intenzione di lanciare una missione entro il 2024, proprio in tempo per monitorare il nuovo massimo solare del 2025.