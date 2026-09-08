Inaugurato nei Paesi Bassi il più grande impianto europeo di cattura della CO2

Yara ha inaugurato nei Paesi Bassi il più grande impianto industriale europeo per la cattura della CO2. La struttura potrà trattare 800.000 tonnellate l'anno, successivamente trasportate via nave in Norvegia e stoccate a 2.600 metri sotto il fondale marino. Il progetto punta a immagazzinare circa 12 milioni di tonnellate in quindici anni.

Yara ha inaugurato presso lo stabilimento di Sluiskil, nei Paesi Bassi, quello che viene indicato come il più grande impianto industriale europeo dedicato alla cattura della CO₂. L'infrastruttura rappresenta anche il primo progetto europeo a integrare in una singola filiera transfrontaliera le diverse fasi della gestione del carbonio: cattura presso il sito produttivo, liquefazione, trasporto via mare e stoccaggio permanente.

All'inaugurazione hanno partecipato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, il primo ministro olandese Rob Jetten, il commissario europeo per il clima, l'azzeramento delle emissioni nette e la crescita pulita Wopke Hoekstra e Svein Tore Holsether, presidente e CEO di Yara International.

L'impianto si trova nello stabilimento Yara di Sluiskil, uno dei principali complessi europei per la produzione di ammoniaca e fertilizzanti. Il sistema di cattura potrà intercettare e liquefare fino a 800.000 tonnellate di CO₂ ogni anno provenienti dalla produzione di ammoniaca. Il gas, una volta trasformato in forma liquida, sarà conservato temporaneamente all'interno del sito prima di essere trasferito sulle navi di Northern Lights.

Le navi trasporteranno quindi la CO₂ fino a Øygarden, in Norvegia. Da qui il carbonio verrà immesso nel sistema di stoccaggio gestito da Northern Lights e confinato permanentemente a circa 2.600 metri di profondità sotto il fondale del Mare del Nord.

A regime, e a condizione che siano disponibili le necessarie condizioni normative ed economiche, il progetto dovrebbe consentire di catturare e stoccare circa 12 milioni di tonnellate di CO₂ nell'arco di 15 anni. Per Yara, una parte del beneficio consiste inoltre nell'evitare l'applicazione della tassazione sulle emissioni alle quantità di CO₂ catturate e successivamente stoccate.

"Questo è un giorno importante per Yara e per l'industria europea. L'impianto di cattura del carbonio di Sluiskil dimostra che oggi è possibile decarbonizzare l'industria su larga scala", ha dichiarato Svein Tore Holsether. Il manager ha collegato il progetto anche alla competitività dell'industria europea, sottolineando la necessità di ridurre le emissioni senza trasferire fuori dall'Europa produzione, posti di lavoro e filiere considerate strategiche.

Nel corso dell'inaugurazione, il commissario europeo Wopke Hoekstra ha evidenziato la necessità di combinare gli obiettivi climatici con quelli legati alla competitività e all'autonomia energetica dell'Europa. Nel suo intervento ha ricordato gli effetti delle recenti ondate di calore e degli incendi e ha richiamato le più recenti valutazioni sul percorso climatico globale, sostenendo che il problema della riduzione delle emissioni debba essere affrontato insieme alle difficoltà economiche e alla dipendenza energetica europea.

"L'Europa deve adottare soluzioni climatiche pratiche che producano riduzioni reali delle emissioni rafforzando al tempo stesso la competitività industriale", ha affermato Hoekstra. Secondo il commissario, il progetto di Sluiskil dimostra come innovazione e collaborazione tra Paesi possano essere utilizzate per costruire nuove infrastrutture dedicate alla decarbonizzazione.

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Hoekstra ha inoltre richiamato la forte dipendenza dell'Europa dalle importazioni energetiche, indicando nella disponibilità di energia prodotta internamente, a basso costo e con basse emissioni, uno degli elementi necessari per sostenere l'industria. Nel suo intervento ha citato rinnovabili, energia solare, eolica e geotermica, oltre al nucleare, come componenti di un insieme di tecnologie che dovrà contribuire alla transizione energetica.

In questo quadro, il CCS viene considerato una tecnologia complementare alle altre opzioni. "Dobbiamo essere pragmatici. Dobbiamo essere veramente aperti mentalmente. Abbiamo bisogno di tutte le opzioni che funzionano per il clima, la competitività e l'indipendenza", ha dichiarato il commissario.

Un elemento centrale del progetto è proprio la collaborazione internazionale. La CO₂ viene infatti catturata nei Paesi Bassi, trasportata attraverso una filiera marittima e infine immagazzinata permanentemente in Norvegia. L'infrastruttura mette quindi in collegamento impianti industriali, trasporto e siti di stoccaggio appartenenti a Paesi differenti.

Tim Heijn, Managing Director di Northern Lights, ha definito l'avvio delle operazioni un passaggio importante per lo sviluppo del mercato europeo della gestione della CO₂. "Stiamo dimostrando che la cattura, il trasporto transfrontaliero e lo stoccaggio della CO₂ sono una soluzione praticabile per l'industria europea", ha dichiarato, ricordando come l'accordo tra le parti fosse stato sottoscritto nel 2023.