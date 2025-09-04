In Svizzera la posta e la spesa te la consegnano i robot: il progetto pilota di Swiss Post e Migros Online

Swiss Post, Migros Online e RIVR hanno avviato a Regensdorf un progetto pilota di consegna autonoma a domicilio. I robot quadrupedi RIVR ONE, evoluzione del modello ANYmal sviluppato al Politecnico di Zurigo, integrano intelligenza artificiale e sensori per trasportare pacchi e spesa, riducendo lo sforzo umano e garantendo supervisione continua.

Swiss Post, Migros Online e la società di robotica RIVR hanno avviato a Regensdorf, nel cantone di Zurigo, una nuova sperimentazione dedicata alla consegna autonoma di pacchi e generi alimentari. L'iniziativa mira a verificare come l'automazione possa integrarsi nei processi logistici, riducendo lo sforzo fisico degli operatori e migliorando l'efficienza delle consegne senza compromettere l'affidabilità del servizio.

Al centro del progetto si trova RIVR ONE, versione commerciale del robot quadrupede ANYmal, sviluppato al Politecnico federale di Zurigo e prodotto dalla spin-off RIVR (in precedenza Swiss-Mile). Si tratta di un robot con quattro arti che possono essere equipaggiati con ruote: in modalità bloccata fungono da zampe con battistrada in gomma, capaci di affrontare scale e terreni irregolari; quando invece le ruote sono libere di girare, il robot si muove rapidamente e in modo più efficiente su superfici piane come marciapiedi o strade asfaltate.

Dotato di LiDAR, telecamere ottiche e GPS, RIVR ONE è in grado di orientarsi autonomamente in ambienti urbani complessi, evitando ostacoli e portando il carico custodito in un box chiuso fino alla porta dei destinatari. Durante il test, i robot viaggiano a bordo dei furgoni di Swiss Post e completano il tragitto finale dal veicolo all'abitazione del cliente, sia per le spedizioni postali sia per gli ordini di spesa effettuati su Migros Online.

Per motivi di sicurezza, la consegna autonoma è sottoposta a monitoraggio umano continuo, così da consentire un intervento immediato in caso di necessità. "Questa iniziativa ci permette di capire come i sistemi di consegna autonomi possano supportare il lavoro del nostro personale, riducendo distanze a piedi e carichi pesanti, senza rinunciare alla qualità che i clienti si aspettano", ha spiegato Pascal Stalder, Project Lead di Swiss Post.

Anche Migros Online guarda all'esperimento con interesse. Secondo Martin Kohler, Product Manager della divisione, l'integrazione di tecnologie avanzate nel servizio di consegna può aumentare comodità e sostenibilità, con un impatto positivo sull'esperienza dei consumatori.

RIVR sottolinea come la propria piattaforma di consegna autonoma sia progettata con un approccio definito "Physical AI", che combina intelligenza adattiva e robotica mobile per operare in scenari reali. L'obiettivo non è sostituire i corrieri, ma rafforzare il sistema logistico, rendendolo più resiliente e rispettoso dell'ambiente.

Il progetto gode del sostegno del consiglio municipale di Regensdorf, che lo considera un esempio concreto di come robotica e intelligenza artificiale possano contribuire a innovare i servizi pubblici. In precedenza, RIVR ONE era già stato impiegato per consegne sperimentali a Zurigo e ad Austin, in Texas, segno di un interesse crescente per soluzioni capaci di trasformare il cosiddetto "ultimo miglio" della logistica.