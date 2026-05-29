In Francia nasce ViliaSprint², il più grande edificio residenziale europeo stampato in 3D

In Francia è stato completato ViliaSprint², il più grande edificio residenziale stampato in 3D d'Europa. Con 12 appartamenti sociali distribuiti su tre piani, è stato stampato in soli 34 giorni. Il progetto punta su sostenibilità, risparmio energetico e innovazione

In Francia è stato completato ViliaSprint², considerato il più grande edificio residenziale stampato in 3D d'Europa. Il progetto, realizzato dallo sviluppatore Plurial Novilia insieme allo studio HOBO Architecture e alla società PERI 3D Construction, rappresenta un importante passo avanti nel settore dell'edilizia innovativa e sostenibile.

L'edificio ospita 12 appartamenti di edilizia sociale distribuiti su tre piani e si distingue soprattutto per la rapidità con cui è stato costruito. La fase di stampa della struttura è stata completata in appena 34 giorni, molto meno dei 50 inizialmente previsti. Per confronto, un edificio molto simile situato accanto e costruito con tecniche tradizionali ha richiesto circa tre mesi in più.

Per il progetto è stata utilizzata una stampante COBOD BOD2, già impiegata in altri progetti innovativi come case antisismiche e data center stampati in 3D. Secondo COBOD, ViliaSprint² è il primo edificio in Francia in cui sia la struttura portante sia tutte le pareti sono state stampate direttamente sul posto. La stampante ha estruso strati di materiale cementizio fornito da Holcim, mentre tre operatori supervisionavano l'intero processo.

ViliaSprint² e ulteriori dettagli sull'edificio costruito con la stampa 3D

I lavori tradizionali, come installazione del tetto, finestre, impianti elettrici e rifiniture, sono iniziati nel marzo 2025 e si sono conclusi nei primi mesi del 2026. L'edificio offre circa 800 metri quadrati di superficie abitabile e ogni appartamento dispone di un proprio balcone privato.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il design. La facciata curva e la struttura arrotondata sarebbero risultate molto più costose con tecniche tradizionali, mentre la stampa 3D ha permesso di realizzarle senza costi aggiuntivi significativi. Inoltre, il progetto ha consentito di ridurre del 10% il consumo di cemento grazie all'ottimizzazione delle forme.

Dal punto di vista energetico, ViliaSprint² integra isolamento in perlite, balconi in legno, 500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici e un sistema ibrido con pompa di calore e gas. Tutto ciò permette all'edificio di raggiungere circa il 60% di autosufficienza energetica, rispettando gli standard ambientali francesi RE2020 2025. Guardando al futuro, Plurial Novilia e i suoi partner stanno già pianificando un progetto ancora più grande con circa 40 appartamenti e l'utilizzo simultaneo di due stampanti 3D.