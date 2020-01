Impossible Foods al CES 2020: arriva finalmente la carne suina vegetale

I burger vegetali che imitano la carne non sono più una novità. Impossible Foods e Beyond Meat sono solo due delle aziende impegnate a creare "carni vegetali", ovvero insiemi di proteine e grassi vegetali che richiamino l'aspetto, l'odore, il sapore e la consistenza della carne. Sono diversi ormai i prodotti sul mercato, tanto che chi scrive ha trovato diversi burger di "carne vegetale" nei supermercati di Londra, dove vive. Tutte queste imitazioni si sono però concentrate finora sui burger. Impossible Foods ha presentato al CES 2020 a Las Vegas Impossible Pork, una riproduzione della carne suina ottenuta a partire da vegetali. Un ulteriore passo verso la completa sostituzione della carne con prodotti alternativi.

Impossible Foods porta la "carne" suina ottenuta dai vegetali al CES 2020

La carne di maiale è la più mangiata al mondo: rappresenta il 36% dei consumi complessivi di carne su scala mondiale, seguita dal manzo con il 22%. La Cina è uno dei principali consumatori e questo consumo è in crescita, essendo aumentato del 140% dal 1990. Impossible Foods punta dunque a trovare un modo per rimpiazzare una buona parte di questi consumi che rappresentano una grossa sfida dal punto di vista ambientale: la carne, infatti, non è un alimento sostenibile su vasta scala.

La soluzione è utilizzare vari ingredienti vegetali, con la soia che rappresenta il principale. La differenza tra questi prodotti e quelli "classici" di soia è però una proteina, la legemoglobina o "eme" (heme in inglese), che rappresenta un equivalente quasi perfetto dell'emoglobina presente nel sangue dei vertebrati. Ed è proprio l'emoglobina a dare i classici sapore e consistenza di carne alla carne stessa: l'eme può dunque "ingannare" chi mangia un Impossible Burger o simili prodotti in maniera abbastanza convincente, perché molte proprietà della carne sono riprodotte con un'accuratezza tale da far sì che l'imitazione sia realistica.

L'eme viene ricavato da un lievito geneticamente modificato per produrne in grandi quantità: in questo modo l'azienda è in grado di non dipendere dall'estrazione della molecola dalle leguminose tramite procedimenti meccanici o chimici, garantendo una maggiore sostenibilità del processo.

L'eme non è l'unico elemento in gioco nel dare la giusta consistenza e il corretto sapore alla finta carne: di fatto Impossible Foods sperimenta con varie molecole per ottenere il giusto risultato. Ogni carne è caratterizzata da varie percentuali e tipologie di grassi e altri elementi, per cui ad esempio la "carne" di suino richiede meno eme e più grassi rispetto a quella di manzo. Rispetto alla carne di suino reale, Impossible Pork contiene più ferro, zero colesterolo, meno grassi (e meno grassi saturi) e meno calorie. Essendo totalmente vegetale, inoltre, è halal e kosher.

Il prodotto appare interessante in quanto può rappresentare una reale alternativa al consumo di carne reale, che non è sostenibile ambientalmente. L'agricoltura animale da sola è responsabile del 15% circa delle emissioni a livello globale, più del settore dei trasporti. Impossible Foods punta a creare un'alternativa che non implichi una rinuncia a qualcosa che piace alle persone.

Impossible Foods non ha annunciato quando renderà disponibile la propria imitazione di carne di suino. Come accadde già per gli Impossible Burger, anche Impossible Pork sarà reso disponibile in alcuni ristoranti selezionati prima di essere venduto al grande pubblico negli Stati Uniti. Non ci sono informazioni su una disponibilità anche nel nostro Paese.