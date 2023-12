Immagini di abusi su minori in un dataset usato per addestrare IA: Stanford lancia l'allarme

L'Internet Observatory dell'Università di Stanford ha scoperto che un popolare set di dati utilizzato per l'addestramento di IA generative per la creazione di immagini conteneva link ad immagini di abusi su minori, portando i modelli AI a realizzare contenuti potenzialmente rischiosi.

Si tratta di LAION-5B, un set di dati che è stato scoperto contenere quasi 1700 immagini illecite raccolte da post sui social media e siti per adulti. LAION è stato esaminato a partire dallo scorso settembre per verificare proprio se al suo interno vi fosse materiale pedopornografico. I ricercatori hanno analizzato gli hash e gli identificatori dell'immagine, che sono stati poi inviati a piattaforme per il rilevamento di materiale di abuso su minori, come PhotoDNA, e verificati dal Canadian Centre for Child Protection.

Secondo il sito web LAION, il set di dati non conserva archivi delle immagini ma si limita ad indicizzare le immagini presenti sul web e contiene solamente link e didascalie. LAION, l'organizzazione no profit che gestisce il set di dati, afferma di avere una politica di "tolleranza zero" per i contenuti dannosi, e ha inoltre dichiarato di aver temporaneamente sospeso l'accessibilità al set di dati.

LAION-5B è stato utilizzato per addestrare Stable Diffusion, e lo sviluppatore Stability AI ha dichiarato di avere definito delle linee guida contro l'uso improprio delle sue piattaforme. La società ha inoltre affermato che nonostante abbia addestrato i suoi modelli con LAION-5B, si è concentrata solo su una parte del set di dati e l'ha ottimizzata per la sicurezza.

La prima versione di Imagen, lo strumento IA generativo di Google che è stato rilasciato solo a scopi di ricerca, è stata addestrata con il dataset LAION-400M, una versione precedente a 5B, mentre le successive edizioni di Imagen non hanno più utilizzato dataset LAION. Nel rapporto compilato dai ricercatori di Stanford si legge che il team di Imagen aveva scoperto che LAION-400M conteneva "una vasta gamma di contenuti inappropriati, tra cui immagini pornografiche, insulti razzisti e dannosi stereotipi sociali".

I ricercatori sottolineano inoltre che la presenza di materiale pedopornografico non necessariamente può influenzare l'output dei modelli addestrati su quel set di dati, anche se ovviamente esiste la possibilità che il modello abbia imparato qualcosa da quelle immagini. Chiaramente sarebbe difficile e probabilmente anche impossibile rimuovere i contenuti rischiosi, a maggior ragione dai modelli IA che sono stati addestrati con quei set di dati. I ricercatori esortano quindi a interrompere la distribuzione di quei modelli che sono stati allenati su LAION-5B.