Il Wet Dress Rehearsal della missione Artemis II è stato posticipato al 3 febbraio, lancio rinviato al 9 febbraio

Secondo quanto riportato dalla NASA, il Wet Dress Rehearsal della missione Artemis II è stato posticipato al 3 febbraio (ora italiana) a causa del meteo in Florida facendo così slittare il lancio a non prima del 9 febbraio.

Si sta avvicinando la possibilità di lanciare la missione Artemis II che riporterà l'essere umano vicino alla Luna dopo la fine del programma Apollo all'inizio degli anni '70. Alcuni giorni fa l'agenzia spaziale statunitense aveva indicato un possibile Wet Dress Rehearsal per il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) a partire dal 2 febbraio, anticipato successivamente al 31 gennaio.

Il razzo spaziale Space Launch System e la navicella Orion Integrity sono posizionati al Launch Pad 39B dal 18 gennaio in attesa dei test finali e della possibilità di lanciare la missione Artemis II. I preparativi del Wet Dress Rehearsal (WDR) erano iniziati durante la notte appena passata ma l'agenzia spaziale statunitense ha deciso di posticipare al 3 febbraio (ora italiana) questa importante prova senza la quale la missione non potrà svolgersi.

Artemis II: lancio posticipato al 9 febbraio

Secondo quanto riportato la NASA ora punta a iniziare il Wet Dress Rehearsal non prima del 3 febbraio alle 3:00 (ora italiana) a causa delle condizioni meteo nella zona del Kennedy Space Center in Florida. Per questo motivo il lancio di Artemis II non potrà più essere effettuato il 7 febbraio alle 3:41 (ora italiana) ma è stato posticipato a non prima del 9 febbraio alle 5:20 (ora italiana) con una finestra che avrà una durata di 120 minuti.

Come spiegato, negli ultimi giorni il personale di terra ha monitorato il meteo nella zona di lancio riscontrando l'avvicinarsi di un fronte freddo e di venti potenzialmente pericolosi per le prove. Nonostante il rinvio le squadre sono pronte a iniziare le operazioni appena sarà possibile ma potrebbero esserci ulteriori rinvii se la situazione non dovesse migliorare. Questo ovviamente porterebbe a un ulteriore rinvio del lancio.

Per questo motivo la NASA sta aspettando a fissare ufficialmente una data di lancio in vista dei risultati del Wet Dress Rehearsal e di altre condizioni che potrebbero verificarsi. Bisogna considerare che essendo una missione con equipaggio ci sono condizioni stringenti per evitare gravi problemi durante il lancio che potrebbero mettere a rischio l'equipaggio composto da Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch (della NASA) e Jeremy Hansen (della CSA).

Nel frattempo l'equipaggio di Artemis II rimane in quarantena a Houston mentre le squadre stanno valutando quando portare gli astronauti nella zona del Kennedy Space Center. Il conto alla rovescia per l'inizio del WDR inizierà circa 49 ore prima. Ricordiamo che il Wet Dress Rehearsal è una simulazione del lancio che prevede il caricamento del propellente (idrogeno e ossigeno liquidi) nello stadio centrale e nello stadio superiore prevedendo anche l'alimentazione dei sistemi e un conto alla rovescia che arriva fino a poche decine di secondi dall'accensione dei motori.

Sempre stando al rapporto, a causa del freddo gli ingegneri hanno mantenuto il sistema attivo, compresa la parte che riscalda l'hardware della navicella Orion Integrity. Non resta quindi che aspettare fino a quando non ci saranno ulteriori comunicazioni da parte dell'agenzia, ma la sicurezza degli astronauti è una priorità per la NASA.