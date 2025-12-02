Il veicolo riutilizzabile ESA Space Rider potrebbe debuttare nel 2028: dipenderà dai booster P160C

Nei prossimi anni dovremmo vedere il debutto del veicolo riutilizzabile ESA Space Rider. Il lancio inaugurale è attualmente programmato per l'inizio del 2028 e sarà lanciato con un razzo spaziale Vega C aggiornato con booster P160C.

Come abbiamo avuto modo di scrivere, l'ESA sta cercando di ottimizzare le proprie risorse per gestire differenti tipologie di progetti, dalla possibilità di esplorare la Luna con Artemis, all'analisi della Terra con diversi satelliti di osservazione ma anche raccogliere dati su asteroidi o altri oggetti nello Spazio profondo. In orbita bassa terrestre l'agenzia spaziale europea sta cercando, tra gli altri progetti, di lanciare per la prima volta il veicolo riutilizzabile ESA Space Rider.

Questo veicolo è pensato per trasportare carichi utili in LEO e rientrare sulla Terra in maniera differente rispetto a uno spazioplano ma piuttosto come una capsula riutilizzabile (simile a quelle di Varda Space, ma con diversa forma e dimensioni). ESA Space Rider ha una lunghezza complessiva di 8 metri, che comprende la sezione di rientro e il modulo di servizio e propulsione. La sua larghezza invece è pari a 2,2 metri nella zona anteriore e 2,4 metri in quella posteriore che diventano 13 metri se si considerano i pannelli solari laterali.

Il primo volo di questo veicolo è previsto per il primo trimestre 2028 ma ci sono ancora delle incertezze. Una delle fasi finali dei test prevede un test di caduta ad alta quota con un prototipo molto simile alla versione definitiva del veicolo al posto di un simulatore come avvenuto in precedenza. Questo test è previsto tra febbraio o marzo del prossimo anno.

Il lancio verrà effettuato dallo spazioporto nella Guyana francese a bordo di un razzo spaziale Vega C che utilizzerà come booster il modello P160C e non l'attuale P120C. Il primo permette di avere una maggiore spinta ma attualmente non è ancora pronto per essere utilizzato, mentre è stato eseguito uno static fire alcuni mesi fa.

L'ESA ha già raccolto le adesioni di 18 clienti commerciali che vorrebbero poter far volare i propri carichi utili in orbita con Space Rider anche se, trattandosi di un volo inaugurale, le incertezze circa la riuscita completa delle operazioni sono molte rispetto a soluzioni più collaudate (per questi ai clienti commerciali è stato offerto uno sconto).

ESA Space Rider è pensato per svolgere ricerca in microgravità senza dover inviare i campioni sulla ISS attraverso missioni cargo o con equipaggio. Le sue missioni possono durare fino a due mesi per poi rientrare sulla Terra per permettere il recupero del carico utile. Le finalità di ricerca sono di vario genere tra le quali esplorazione robotica, osservazione terrestre, telecomunicazione, ispezioni di satelliti e ricerca farmaceutica.