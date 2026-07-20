Il telescopio Webb risolve il paradosso dei buchi neri supermassicci: ecco come si nutrono

Il James Webb Space Telescope ha catturato per la prima volta la prova diretta di come i buchi neri supermassicci riescano a rifornirsi di materiale in modo continuo, risolvendo un paradosso che tiene banco in astrofisica da tempo. Gli astronomi sanno che questi oggetti, quando si nutrono voracemente, dovrebbero anche autolimitarsi: i getti di energia che emettono spingono via il gas circostante, tagliando fuori proprio il carburante di cui hanno bisogno per crescere.

Il problema si è fatto ancora più intricato quando il Webb ha individuato buchi neri già supermassicci in un universo che non aveva nemmeno un miliardo di anni. Secondo i modelli attuali, accumulare quella massa e fondersi con altri buchi neri richiede almeno un miliardo di anni di crescita costante. Come abbiano fatto a ingrassare così in fretta, restando al contempo attivi, è la domanda che il nuovo studio prova a chiudere.

La spiegazione proposta dagli scienziati descrive un ciclo autoregolato di abbuffata e digiuno. Il gas spinto via dal buco nero non scompare: si raffredda progressivamente e ricade verso il centro della galassia, dove forma filamenti larghi poche centinaia di anni luce ma lunghi migliaia. Questi filamenti confluiscono in un disco rotante attorno al buco nero, riavviando la fase di alimentazione e, di conseguenza, i getti che a un certo punto interromperanno di nuovo il flusso.

Fino a oggi, però, nessuno era riuscito a osservare il collegamento diretto tra questi filamenti e il buco nero che dovrebbero nutrire. Per colmare la lacuna, i ricercatori hanno puntato il Webb su un nucleo galattico attivo relativamente vicino, quello di NGC 4696, la galassia centrale dell'ammasso della Centaura, a 145 milioni di anni luce dalla Terra.

Un vortice di gas a 600 km/s conferma il modello

Hubble aveva già individuato attorno al buco nero di NGC 4696 una strana struttura di gas a forma di uncino. Il Webb ha ripreso lo stesso indizio e ha prodotto una mappa dettagliata dei flussi di gas nel cuore della galassia, rivelando che la formazione è larga circa 800 anni luce e composta da materia che si muove a velocità di circa 600 chilometri al secondo. Il vortice di gas risulta connesso a un filamento esteso che sta effettivamente cadendo verso il buco nero centrale.

Il team ha così messo alla prova l'osservazione confrontandola con una simulazione al computer, verificando che un filamento in caduta produrrebbe proprio la forma a uncino registrata su NGC 4696.

"JWST ci sta mostrando l'ultimo anello di questo ciclo chiuso", ha spiegato Helen Russell, della School of Physics and Astronomy dell'Università di Nottingham e coautrice dello studio. "La vasta rete filamentare di gas incanala infine il materiale in un disco che alimenta il buco nero." La ricercatrice a capo del progetto, Julie Hlavacek-Larrondo dell'Université de Montréal, ha descritto il risultato come la conferma visiva di un processo finora solo teorizzato: "Stiamo finalmente osservando in azione questo ciclo autosufficiente".

Lo studio è stato pubblicato mercoledì 16 luglio sulla rivista Astrophysical Journal Letters.