Il telescopio spaziale Swift torna operativo mentre la sua vita operativa potrebbe concludersi a breve

La NASA ha annunciato che il telescopio spaziale Swift ha riacceso due dei suoi tre strumenti (mentre uno sarà ripristinato a breve). Questo non risolve il problema della sua quota, con un rientro atmosferico previsto dopo ottobre.

Nella giornata di ieri è stato lanciato il nuovo Nancy Grace Roman Space Telescope (RST) grazie a un razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX. Si tratta di un nuovo strumento scientifico che permetterà di studiare l'Universo unendosi al lavoro del JWST, di HST e di altri telescopi terrestri e spaziali. Purtroppo tra questi, se non cambieranno le cose, mancherà il telescopio spaziale Swift.

Come sappiamo il telescopio spaziale Swift è in una fase decisamente delicata. Non può più innalzare la sua orbita grazie ai suoi propulsori e sta cadendo verso gli strati più densi dell'atmosfera. La NASA stima che potrebbe rientrare nell'atmosfera, distruggendosi, alla fine del 2026. Purtroppo la missione che doveva salvarlo è fallita a causa di un problema al satellite LINK di Katalyst e ora l'agenzia potrebbe essersi rassegnata alla sua fine.

Il telescopio spaziale Swift torna operativo

Negli scorsi giorni la NASA ha annunciato che il telescopio spaziale Swift ha ricominciato ad acquisire dati da due dei suoi tre strumenti scientifici per le analisi nell'UV, nel visibile e infine nei raggi X. Questi erano stati spenti a febbraio per ridurre la resistenza aerodinamica e quindi estendere la vita operativa in vista della missione di salvataggio. Ora la missione non prevederà più il docking ma solamente un'analisi a distanza così da evitare di peggiorare ulteriormente la situazione.

Lo strumento BAT per cercare i lampi gamma (GRB) era stato spento ad aprile così da ridurre il consumo complessivo del telescopio e posizionare i pannelli solari in modo tale da ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica.

Le analisi orbitali della NASA per il telescopio spaziale Swift indicano come potrà rimanere oltre i 300 km di quota fino a ottobre 2026. Dopo quel momento la sua operatività sarà molto complessa mentre il tasso di decremento dell'altitudine aumenterà e questo potrebbe portare poi alla sua distruzione alla fine del 2026 o all'inizio del 2027. Attualmente non sembrano esserci strategie alternative e il poco tempo utile non permetterebbe di organizzare una nuova missione di salvataggio.