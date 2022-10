Il telescopio spaziale James Webb si ''unisce'' a Chandra per mostrare l'Universo negli infrarossi e ai raggi X

Recentemente il telescopio spaziale James Webb ha osservato l'impatto della sonda NASA DART e dell'asteroide Dimorphos mostrando la risultante dello scontro (in particolare i pennacchi di polveri che si sono sollevati). Ma ovviamente il nuovo strumento scientifico non ha finito di stupire soprattutto quando può lavorare in collaborazione con altri telescopi. L'ultimo "duo" è stato quello con il telescopio spaziale Chandra, che osserva l'Universo ai raggi X.

Si tratta di una pratica comune e consente di superare i "limiti" di un singolo strumento per avere più informazioni da una stessa zona di cielo e così comprendere al meglio i fenomeni che lì avvengono. In particolare questa volta Chandra e il JWST hanno unito le forze per mostrarci come apparirebbero le iconiche immagine del Quintetto di Stephan, della Nebulosa della Carena, di SMACS 0723 e della Galassia Ruota di Carro. Se questi nomi vi sembrano famigliari è perché si tratta dei soggetti delle osservazioni iniziali di Webb (i primi tre) e di una delle immagini più rappresentative finora.

Il telescopio spaziale James Webb e Chandra insieme per nuove immagini dell'Universo

Come raccontato il JWST è pensato non solo per lavorare "da solo" ma anche in accoppiata con altri telescopi spaziali o da Terra. Come scritto dallo Smithsonian Astrophysical Observatory "queste nuove versioni delle prime immagini di Webb combinano i suoi dati a infrarossi con i raggi X raccolti dall'Osservatorio Chandra della NASA, sottolineando come la potenza di uno qualsiasi di questi telescopi venga solamente potenziata se unito ad altri". In entrambi i casi ricordiamo che ciò che vediamo sono immagini elaborate e non quello che vedrebbe un occhio umano.

Per quanto riguarda il Quintetto di Stephan, ai dati del telescopio spaziale James Webb sono stati attribuiti i colori rosso, arancione, giallo, verde e blu mentre quelli di Chandra appaiono in azzurro. In particolare il primo ha evidenziato le code di gas e le zone di formazione stellare (più fredde) mentre il secondo ha mostrato l'onda d'urto che scalda i gas a milioni di gradi a causa dell'intersezione dei una delle galassie che passa attraverso le altre. Inoltre in rosso, verde e blu è possibile vedere i dati negli infrarossi raccolti da Spitzer, un altro telescopio della NASA (ora dismesso).

Con la Nebulosa Carena invece i dati di Chandra appaiono in rosa mostrando potenti sorgenti di raggi X. In particolare si tratta di stelle relativamente giovani (uno o due milioni di anni) che hanno una forte emissione in quella parte dello spettro permettendo di distinguerle da altre meno giovani e più lontane. In alto a destra si può vedere un alone rosa che proviene (forse) da tre stelle che però non sono incluse nell'immagine del JWST (i colori a lui associati sono rosso, arancione, giallo, verde, ciano e blu).

L'immagine a campo profondo SMACS 0723 del telescopio spaziale James Webb è stata unita con i dati di Chandra per mostrare come non solo ci siano moltissime galassie, ma anche un'abbondante quantità di gas molto caldo (che però è visibile solamente i raggi X e non agli infrarossi). I dati di Chandra sono quelli colorati in blu e vengono evidenziati nella zona centrale dove le temperature arrivano a decine di milioni di gradi e con una massa superiore a quella di tutte le galassie dell'ammasso insieme.

Infine c'è la Galassia Ruota di Carro. In questo caso i dati di Chandra sono in blu e viola ed evidenziano oggetti celesti come buchi neri, supernove e stelle di neutroni, tutti soggetti particolarmente energetici. Quanto osservato invece dal telescopio spaziale James Webb è stato colorato di rosso, arancione, giallo, verde, blu e serve a evidenziare la struttura generale della galassia (che altrimenti ai raggi X apparirebbe come una distesa di puntini).

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !