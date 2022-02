Il telescopio spaziale James Webb ha rilevato i suoi primi fotoni grazie a NIRCam

Buone notizie per il telescopio spaziale James Webb che ha iniziato a rilevare i primi fotoni. La notizia è arrivata quando in Italia era sera e segue quella di qualche giorno fa dove la NASA aveva annunciato l'inizio delle operazioni di raffreddamento degli strumenti scientifici per iniziare le fasi di osservazione nei prossimi mesi. Quello accaduto ieri è uno dei tanti "momenti fondamentali" per la missione del JWST che ci permetterà in futuro di indagare diversi misteri dell'Universo.

Come sappiamo gli ingegneri in questi giorni (settimane e mesi) saranno impegnati ad allineare gli specchi del grande telescopio spaziale così da consentirgli di catturare immagini nitide di fenomeni anche molto lontani nello Spazio (e nel tempo). L'obiettivo iniziale è la stella chiamata HD84406, che si trova nella costellazione dell'Orsa Maggiore, e che sarà utilizzata come riferimento per l'allineamento. Ecco le ultime novità.

I primi fotoni rilevati dal telescopio spaziale James Webb

Secondo quanto riportato dal blog ufficiale della missione, questa settimana è iniziato il processo di allineamento che dovrebbe durare almeno tre mesi. Come tutte le operazioni di questo tipo, si procedere per piccoli passi e uno di questi è stata la rilevazione dei primi fotoni da parte della NIRCam (Near Infrared Camera) del JWST nel corso della giornata del 2 febbraio 2022.

Le fasi di allineamento hanno previsto una simulazione su un modello del telescopio in scala 1/6 che ha consentito di iniziare a provare l'algoritmo di allineamento per poi applicarlo al telescopio spaziale James Webb che si trova effettivamente nello Spazio. Come ricordato, queste immagini non saranno "spettacolari" ma utili proprio ai fini di ottenere le immagini definitive che vedremo questa estate.

L'allineamento dei 18 segmenti dello specchio primario, realizzati in berillio e ricoperti da uno strato molto sottile di oro (e uno di protezione di ossido di silicio), avrà una precisione di 50 nm con operazioni che avverranno a 1,5 milioni di km dalla Terra. Operazioni complesse, lunghe ma necessarie. Ricordiamo infatti che i segmenti possono muoversi solamente uno alla volta e che possono mantenere la posizione scelta anche senza alimentazione agli attuatori. La sequenza delle operazioni comprendono:

identificazione dell'immagine catturata dal segmento

allineamento del segmento

stacking delle immagini

allineamento grossolano

allineamento preciso

allineamento con il campo visivo degli strumenti

correzioni finali

Le fasi dell'allineamento degli specchi del JWST

Innanzitutto sarà necessario allineare il telescopio spaziale James Webb, grazie al sistema di identificazione delle stelle presente nella zona inferiore, all'obiettivo (in questo caso HD84406). A quel punto saranno catturate diverse immagini della zona e saranno unite insieme. Dato che gli specchi non sono ancora allineati, gli ingegneri è come se vedessero 18 immagini leggermente differenti. Si passerà poi all'analisi di queste immagini per capire quale segmento ha catturato quale immagine. Questo permetterà di avere un'idea di come gli specchi dovranno essere mossi.

Una singola stella appare ripetuta 18 volte per via del disallineamento degli specchi

Inizierà quindi il processo di allineamento vero e proprio. Qui verranno corretti gli errori macroscopici e verrà spostato leggermente lo specchio secondario sfruttando il defocusing. A queste immagini (ancora "grezze") verrà applicato il Phase Retrieval per capire il grado di errore nel posizionamento dei segmenti. A quel punto si otterranno ancora "18 stelle" (anziché una sola) ma con una migliore definizione.

Si passa da avere 18 stelle fino a un'unica stella centrata nel campo visivo

Si passerà poi alla fase successiva. Qui si avrà la sovrapposizione delle varie immagini prodotte muovendo i segmenti in modo che la "stella obiettivo" sia centrata rispetto al campo di visione. Nonostante ora HD84406 appaia come un'unica stella c'è bisogno di maggiore precisione nell'allineamento. In questo caso viene modificato l'allineamento verticale dei segmenti sfruttando gli spettri acquisiti dalla NIRCam in coppie di segmenti speculari.

L'allineamento finale prima del controllo finale della qualità dell'immagine

Ci sarà poi l'allineamento di precisione dei segmenti. Questo sarà effettuato una prima volta durante questa fase e poi come routine durante la vita del telescopio spaziale James Webb. Come si può intuire, siamo quasi alla fine del processo e qui si correggono gli errori di allineamento meno grossolani. Anche in questo caso si sfrutta il defocusing per determinare il grado di correzione da applicare.

A questo punto gli specchi forniranno a NIRCam un'immagine definita. Ma il JWST sfrutta diversi strumenti che dovranno essere allineati (NIRSpec, FGS, NIRISS e MIRI). Sarà quindi necessario prevedere diverse acquisizioni per ciascun strumento scientifico così da garantire che l'allineamento coinvolga tutto il campo di visione. Ora manca solo l'ultimo passaggio. Qui sono corretti gli errori più piccoli e ci sarà il controllo finale sulla qualità dell'immagine prodotta dal telescopio spaziale. Come spiegato, potrebbe essere necessario ripetere più volte alcuni passaggi, ma questo non sarà un problema in quanto è già previsto anche perché la roadmap è flessibile. Mancano circa tre mesi alla prima vera immagine del JWST ma l'attesa è tanta.

