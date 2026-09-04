Il telescopio spaziale Hubble ha ripreso un'onda decagonale intorno al polo sud di Saturno

Nuove osservazioni effettuate dal telescopio spaziale Hubble (e dal VLT) hanno mostrato la presenza di una nuova struttura decagonale intorno al polo sud di Saturno. Si tratta di una formazione recente risalente all'incirca al 2023.

Saturno è uno dei pianeti del Sistema Solare che più affascina le persone. Grazie ai suoi anelli ben visibili da Terra anche con semplici telescopi domestici e per le immagini che ci hanno inviato nel tempo missioni come Cassini-Huygens (NASA/ESA). Il gigante gassoso e le sue lune hanno ancora molti segreti da svelare. Mentre gli occhi sono puntati sul nuovo Nancy Grace Roman Space Telescope, il telescopio spaziale Hubble ha catturato le immagini di un'onda decagonale che si trova intorno al polo sud di Saturno.

Nello studio dal titolo A decagon wave around Saturn’s south pole, i ricercatori hanno cercato di comprendere formazione, evoluzione e caratteristiche di questa particolare struttura che è differente per alcuni aspetti rispetto alla struttura esagonale che si trova al polo nord di Saturno. Le analisi saranno utili sia per scoprire più informazioni sull'atmosfera del gigante gassoso, sia su potenziali esopianeti con strutture simili. Questo è quello che sappiamo.

Il telescopio spaziale Hubble e il decagono su Saturno

Secondo quanto riportato, si tratta della prima volta che gli scienziati osservano quello che è stato definito come "un grande modello di corrente a getto a lato regolare" nell'emisfero meridionale del gigante gassoso. In generale ci sono alcune caratteristiche che la fanno assomigliare alla struttura esagonale dell'emisfero settentrionale ma potrebbe trattarsi di un nuovo fenomeno che modella l'atmosfera su diversi strati.

Questa corrente a getto è relativamente recente. I primi indizi che potesse essere in formazione risalgono al 2023, mentre il modello definito che ha svelato la forma a decagono risale al 2025. Come spiegato da Amy Simon (Goddard Space Flight Center della NASA) "non abbiamo mai visto nulla di simile nell’emisfero meridionale di Saturno. L'esagono settentrionale è lì ogni volta che abbiamo cercato per più di 40 anni. Questa caratteristica è diversa: sembra rafforzarsi, dandoci la rara opportunità di guardare un gigantesco modello atmosferico svilupparsi".

Essendo una scoperta recente serviranno ulteriori osservazioni con il telescopio spaziale Hubble oltre all'utilizzo di modelli aggiornati. Gli scienziati intendono fare un confronto con la corrente a getto settentrionale (che è più persistente) e capire se quella che vediamo ora è una fase transitoria che evolverà verso altre strutture oppure è una configurazione che rimarrà stabile per del tempo.

La velocità di rotazione della corrente a getto decagonale di Saturno è pari a 2,5 m/s con le correnti a getto della zona che toccano invece i 116 m/s. I vertici hanno movimenti longitudinali con un periodo di 32 giorni. Come scritto sopra, la struttura non solo nella parte alta dell'atmosfera, ma si estende verso gli strati più bassi ed è anche presente una macchia anticitlonica che era visibile sin dal 2023.

Le ipotesi sulla formazione della struttura propendono per da una perturbazione periodica nel picco della corrente a getto oppure potrebbe essere stato generato da un vortice anticiclonico che si trova più a nord. Le osservazioni effettuate tra agosto e settembre dello scorso anno hanno mostrato tre vertici e tre lati che erano molto pronunciati, quattro lo erano meno mentre tre erano meno definiti. La pressione nella struttura è variabile, dai 10 mbar fino a 2 bar. Ora gli scienziati torneranno a osservare Saturno per i prossimi mesi rilevando tutte le novità della struttura meridionale all'interno del programma Hubble’s Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL).