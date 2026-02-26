Il telescopio spaziale Hubble, Euclid e Subaru uniscono le forze per studiare la materia oscura della galassia CDG-2

Grazie all'unione dei dati del telescopio spaziale Hubble, Euclid e Subaru è stato possibile studiare quattro ammassi globulari presenti all'interno della galassia CDG-2 o Candidate Dark Galaxy-2 che potrebbe contenere moltissima materia oscura.

La materia oscura è uno degli argomenti più interessanti per l'astronomia. Recentemente il telescopio spaziale James Webb ha realizzato una mappatura ad alta risoluzione della materia oscura in una zona della costellazione del Sestante già osservata da HST. Un'altra novità legata a questa tematica è la galassia CDG-2 o Candidate Dark Galaxy-2 che potrebbe rappresentare una scoperta importante.

Grazie al telescopio spaziale Hubble è stato possibile rivelare quattro ammassi globulari nella zona dell'ammasso di galassie di Perseo (Abell 426), che si trova a circa 300 milioni di anni luce di distanza dalla Terra. Questi quattro oggetti spaziali sarebbero parte della galassia CDG-2 che però avrebbe caratteristiche molto diverse da quelle attese. Infatti gli ammassi globulari sarebbero molti meno di quelli di una galassia simile (a titolo di esempio la Via Lattea ne ha oltre 150) e ha una luminosità paragonabile a quella di sei milioni di stelle come il Sole. Poco per una galassia di questo tipo.

La materia oscura e la galassia CDG-2

Nello studio dal titolo Candidate Dark Galaxy-2: Validation and Analysis of an Almost Dark Galaxy in the Perseus Cluster si prende in esame proprio questa galassia che potrebbe avere una grande quantità di materia oscura al suo interno. Il problema è che non abbiamo ancora strumenti in grado di rilevare direttamente questo tipo di materia considerato che non riflette, emette o assorbe la luce. Per questo motivo gli scienziati utilizzano altri modi per osservarne gli effetti (gravitazionali).

Dayi Li (dottorando in statistica presso l'Università di Toronto) ha dichiarato "questa scoperta fornisce una chiara prova che le galassie possono formarsi all'interno di aloni di pura materia oscura, dove le stelle visibili si trovano solo in ammassi stellari densi e antichi. Il nostro lavoro apre una nuova finestra sulla comprensione della formazione delle galassie e della materia oscura".

Per avere un set di dati il più completo possibile di CDG-2 sono stati impiegati quelli del telescopio spaziale Hubble, del telescopio spaziale Euclid e dell'osservatorio Subaru. Stando alle informazioni raccolte gli ammassi globulari rappresenterebbero il 16% del contenuto visibile della galassia. L'emissione complessiva sarebbe però fortemente compromessa da un'elevata quantità di materia oscura, che toccherebbe ora il 99% della materia complessiva. Molta della materia rilevabile (per lo più idrogeno) che avrebbe permesso la formazione stellare sarebbe stata invece "strappata" da altre galassie vicine.

Gli ammassi stellari avrebbero risentito in maniera minore di queste interazioni extragalattiche permettendo agli scienziati di rilevare galassie poco luminose come Candidate Dark Galaxy-2. In generale la materia oscura creerebbe interazioni gravitazionali tali da indicare una massa molto superiore rispetto a quella che sarebbe calcolabile se ci si basasse solamente sull'emissione rilevata.

Questo genere di galassie, difficilmente rilevabili, potrebbero quindi sfuggire alle osservazioni tradizionali e avranno bisogno di ulteriori approfondimenti in futuro per descriverne le caratteristiche e capirne l'evoluzione. In futuro nuove osservazioni di Euclid e JWST potrebbero aiutare a comprendere la struttura di CDG-2, inoltre studi sugli ammassi globulari potrebbero permettere l'identificazione di altre galassie scure (dark galaxies).