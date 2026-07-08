Il telescopio spaziale europeo ESA Euclid ha scoperto 31 nuovi quasar nell'Universo primordiale

Un nuovo studio realizzato grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale europeo ESA Euclid ha permesso di scoprire 31 nuovi quasar molto distanti e antichi, quando l'Universo aveva solamente 662 milioni di anni.

Recentemente abbiamo riportato della nuova immagine del centro della Via Lattea catturata dal telescopio spaziale europeo ESA Euclid. Grazie ai dati del nuovo strumento scientifico, all'interno dell'Euclid Wide Survey (EWS), è stata però fatta una nuova scoperta che non riguarda la nostra galassia, ma galassie molto lontane (e antiche) e i quasar che si trovano nel centro. Questo è quello che sappiamo.

Nello studio dal titolo Euclid: Discovery of 31 new quasars at 6.6 < z < 7.8 vengono presi in esame 31 nuovi quasar, tra i più antichi mai scoperti. In particolare, tra questi nuovi oggetti, emergono due giganteschi nuclei galattici dove si trovano buchi neri supermassicci. La parte più interessante è che l'emissione rilevata da questi quasar è di quando l'Universo aveva 662 milioni di anni, ossia solo il 5% della sua età attuale. Lo studio di questi oggetti è fondamentale per comprendere l'Universo primordiale e la sua evoluzione.

Daming Yang (Università di Leida) ha dichiarato "questi primi quasar risalgono all'infanzia dell'Universo. Trovandoli e studiandoli, possiamo capire meglio come questi enormi sistemi si sono formati e sono cresciuti così rapidamente – uno dei più grandi misteri dell'astrofisica".

ESA Euclid ha scoperto 31 nuovi quasar nell'Universo primordiale

Un quasar al centro di una galassia è una struttura legata a un buco nero supermassiccio che sta attivamente attirando grandi quantità di materia rilasciando al contempo molta energia. Proprio a causa di questa intensa attività il nucleo galattico ha un'emissione intensa, superiore a quella delle migliaia di stelle che compongono la galassia stessa, quasi "oscurandole".

I ricercatori sottolineano come, pur essendo così luminosi, cercare quasar che emettevano luce nell'Universo primordiale sia una sfida ardua a causa della loro rarità e delle scarsità di galassie che avevano avuto modo di evolvere fino a tal punto. Inoltre l'emissione, debole a queste distanze, può essere confusa con quella di stelle più vicine.

Grazie al telescopio spaziale europeo ESA Euclid, i ricercatori hanno potuto osservare l'emissione non solo di quasar particolarmente brillanti, ma anche di quelli meno luminosi avendo così un maggior numero di dati per avere un'idea più chiara dell'Universo in quel dato momento. Sempre stando alle informazioni dello studio, i due quasar più antichi si chiamano EUCL J172902.75+641018.1 e EUCL J125308.55+705432.3 e hanno redshift di 7,77 e 7,69, ossia i quasar più antichi mai trovati (attualmente) a circa 13 miliardi di anni luce di distanza. Il primo dei due quasar ha superato il precedente record con un redshift superiore di circa 0,13, corrispondente a (circa 15 milioni di anni più vicino al Big Bang).

Le analisi approfondite di uno dei due quasar più antichi farebbe pensare che questo oggetto possa essere all'interno di una galassia con una grande quantità di polvere e gas con un tasso di formazione stellare elevato (forse a causa della presenza di un buco nero supermassiccio).

In generale i nuovi dati mostrano 12 quasar con redshift ≥ 7 raddoppiando di fatto il numero di quasar conosciuti a queste distanze estreme (quando in precedenza erano solo 9 in totale dal 2011). Ci sono i quasar definiti "deboli" aprendo una nuova strada all'analisi di questo oggetti ancora più sfuggenti, ma non per questo meno importanti. Infine due quasar (EUCL J1253 e EUCL J1012, con redshift di 7,69 e 7,61) sono gli oggetti di questo tipo più deboli con redshift superiore a 7,5.