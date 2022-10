Il telescopio spaziale ESA Euclid potrebbe essere lanciato con un Falcon 9 di SpaceX

Anche se in questo periodo si parla meno delle problematiche legate alla guerra in Ucraina e al settore spaziale, le ripercussioni, in particolare per l'ESA sono state pesanti. Ricordiamo che a causa delle sanzioni la missione ExoMars 2022 (già in ritardo rispetto a quanto preventivato) non sarà lanciata quest'anno ma almeno nel 2024 se non addirittura nel 2026. Questa però non è l'unica missione che è stata rinviata per questioni legate allo scontro Russia-Ucraina. Anche il telescopio spaziale ESA Euclid ha visto una sorte simile, anche se le tempistiche potrebbero essere più rapide.

Per quanto riguarda il telescopio spaziale, questo avrebbe dovuto essere lanciato con un razzo Soyuz di Roscosmos, cosa impossibile allo stato attuale. Questo ha comportato per l'agenzia spaziale europea di scegliere un altro partner visto che i vettori di ArianeSpace non sarebbero disponibili. La scelta potrebbe quindi ricadere sull'affidabile SpaceX Falcon 9, che ha già dimostrato di poter essere un razzo affidabile e poco costoso rispetto ad altre soluzioni. Alcune conferme sarebbero arrivate dalla NASA.

Il telescopio spaziale ESA Euclid sarà lanciato con un Falcon 9?

A parlare di questa possibilità è stato Mark Clampin (direttore della divisione di astrofisica della NASA) che ha dichiarato come l'agenzia europea potrebbe effettivamente lanciare il nuovo telescopio spaziale con un razzo spaziale Falcon 9. Le tempistiche sono ancora incerte ma si tratterebbe della seconda metà del 2023. Lo stesso Clampin ha dichiarato "l'attuale situazione con Euclid si riduce all'attuale situazione politica. In questo momento, l'ESA sta studiando le opzioni di SpaceX Falcon 9 per la fine del 2023".

La "fortuna" di ESA Euclid rispetto al rover Rosalind Franklin è che quest'ultimo prevedeva anche un lander chiamato Kazachok fornito proprio dalla Russia (oltre ad altre componenti del rover stesso), inoltre le finestre di lancio possibili per Marte si aprono ogni due anni. Per il telescopio spaziale invece si tratta di trovare un vettore in grado di portarlo fino a orbitare intorno al secondo punto di Lagrange (L2) a 1,5 milioni di km dalla Terra. Ovviamente razzo e carico utile devono essere compatibili dal punto di vista dell'integrazione, ma a quanto pare questo potrebbe non essere un problema per Falcon 9.

ESA Euclid ha una massa di circa 2,16 tonnellate. Per quanto Ariane 5 sia più che adatto al suo lancio non ci sono più vettori disponibili. Ariane 6 non ha ancora compiuto il primo lancio (programmato all'inizio del 2023) e ci sono altri carichi utili che potrebbero avere la priorità. Questo telescopio spaziale indagherà materia ed energia oscure così da rispondere ad alcune domande che si pongono gli scienziati ed avere più informazioni sulla sua natura. In particolare potranno essere osservate galassie distanti fino a 10 miliardi di anni luce coprendo oltre un terzo del cielo osservabile.

