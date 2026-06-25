Il telescopio spaziale ESA Euclid ha fotografato il centro della Via Lattea con una risoluzione elevatissima

Negli scorsi giorni è stata rivelata una nuova immagine catturata dal telescopio spaziale ESA Euclid che ha come soggetto il centro della Via Lattea. Grazie a una risoluzione elevatissima è possibile sfruttare questa immagine per trovare pianeti.

Il telescopio spaziale ESA Euclid è stato lanciato l'1 luglio 2023 a bordo di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX. Dopo poche settimane sono state rese pubbliche le prime immagini di test catturate dal nuovo strumento scientifico europeo, anche se la sua missione era solo all'inizio. Nel corso dei mesi il telescopio ha affrontato diverse sfide ingegneristiche riuscendo a catturare immagini di un anello di Einstein, di varie lenti gravitazionali concentrandosi poi sullo studio di materia oscura ed energia oscura.

L'ultima novità del telescopio spaziale ESA Euclid riguarda una nuova immagine ad alta risoluzione del centro della Via Lattea. Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale europea, si tratta dell'immagine più grande e dettagliata mai realizzata del centro della nostra galassia sfruttando la luce visibile. In quel brillante puzzle sono distribuite 60 milioni di stelle con moltissimi esopianeti che vi orbitano intorno. Grazie ai dati legati alla variazione di luminosità delle stelle è possibile scoprirne di nuovi e misurarne la massa (microlensing).

ESA Euclid e la fotografia della Via Lattea

L'immagine è la risultante di poco più di un giorno di osservazioni (26 ore), quando il telescopio spaziale ESA Euclid ha potuto raccogliere moltissime informazioni del centro galattico. Grazie alla nuova tecnologie di rilevazione, questo telescopio ha la stessa nitidezza e sensibilità di Hubble nel visibile, ma il campo di visione copre un'area di 270 volte più grande.

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Per quanto questo strumento sia pensato per osservare principalmente galassie e ammassi galattici molto distanti cercando gli effetti delle lenti gravitazionali, in questo caso invece si è pensato a puntare il telescopio nelle "vicinanze" così da osservare le stelle.

Come spiegato da Jean-Philippe Beaulieu (Institut d'Astrophysique de Paris) "per catturare il microlensing, è necessario osservare parti del cielo che sono affollate di stelle, come vicino al centro della nostra galassia. Durante gli ultimi vent’anni sono stati scoperti quasi 300 pianeti extrasolari usando questa tecnica, tutti con telescopi terrestri e tutti verso il centro della nostra galassia. Questa immagine di Euclid comprende 51 sistemi planetari conosciuti – e aiuterà a studiare molti altri che verranno scoperti".

La buona notizia è che, rispetto ad altre tecniche per la rilevazione di esopianeti, il microlensing consente di osservare non solo grandi giganti gassosi caldi, ma anche pianeti con temperature più fredde che potrebbero sfuggire. In futuro il telescopio spaziale Nancy Grace Roman (RST) potrà utilizzare non solo le proprie risorse ma anche i dati del telescopio europeo per trovare nuovi esopianeti all'interno della Via Lattea.

L'immagine risultante catturata dal telescopio spaziale ESA Euclid all'inizio del 2025 ma resa pubblica solo in questi giorni è un mosaico di 9 immagini singole (in configurazione 3 x 3) che copre 4,8 gradi quadrati corrispondenti a un'area che è pari a 22 volte la Luna piena osservata dalla Terra. Lo strumento VIS (che osserva nel visibile) ha catturato una fotografia monocromatica. La colorazione visibile nell'immagine è stata realizzata grazie al telescopio CFHT-Megacam che si trova alle Hawaii che ha impiegato tre filtri a banda larga.

Valeria Pettorino (scienziata del progetto Euclid presso l'ESA) ha dichiarato "questo risultato dimostra cosa può realizzare un team relativamente piccolo e dedicato all'interno di una grande missione internazionale. Il team dedicato agli esopianeti include contributi significativi da parte di giovani ricercatori ed è stato supportato dall'unità Science Ground Segment che lavora allo strumento per il visibile. In sole 24 ore, Euclid ha fornito dati unici sul centro della Via Lattea, con un'immagine ampia e nitida di questa regione. Con il passare del tempo, la separazione tra le sorgenti e le lenti gravitazionali aumenta. Ecco perché questi dati di Euclid costituiranno un riferimento temporale per le missioni passate e future e consentiranno studi sugli esopianeti e sulle loro masse. Questi dati possono essere utilizzati anche per altre applicazioni scientifiche, dalle nane brune e dalle stelle binarie ai moti stellari e alla polvere nella nostra galassia".