Il satellite spia statunitense USA 325 starebbe osservando il satellite militare russo Kosmos 2589 in orbita geostazionaria

Grazie ad alcune analisi indipendenti è stato possibile osservare come il satellite spia statunitense USA 325 stia osservando da vicino il satellite militare russo Kosmos 2589 lanciato lo scorso anno.

Negli scorsi giorni avevamo riportato di alcuni satelliti militari russi (Kosmos 2581, Kosmos 2582 e Kosmos 2583) che starebbero conducendo alcune operazioni in orbita bassa terrestre. Non è chiaro quale sia lo scopo ma potrebbero essere dei test dedicati a nuove armi anti-satellite o per provare tecnologie per il rifornimento orbitale. Nelle scorse ore è però stato riportato anche che un satellite spia statunitense, chiamato USA 325 o GSSAP 6, starebbe osservando da vicino un satellite spia russo, in questo caso Kosmos 2589.

👀USA 325 keeps an eye on COSMOS 2589 as it settles into GEO



COSMOS 2589 🇷🇺 (launched last June) spent the past few weeks circularizing its orbit before parking at ~98°E. USA 325 🇺🇸 (GSSAP-6) was watching the whole time.



Things got interesting around April 19th when COSMOS 2589 pic.twitter.com/bFmXVrpX2c — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) May 5, 2026

Il satellite militare Kosmos 2589 è stato lanciato con un razzo spaziale Angara-A5 nel giugno 2025 in orbita geostazionaria. Come per altre unità di questo tipo non sono disponibili pubblicamente informazioni su caratteristiche tecniche, tipologia di missione e altri dettagli. Quello che sappiamo è possibile grazie all'analisi orbitale di società di terze parti in quanto anche agenzie governative di nazioni ostili non rilasciano dati in merito, custodendoli gelosamente per non avvantaggiare il nemico.

Poche settimane dopo il lancio del satellite spia russo Kosmos 2589, il satellite ha rilasciato quello che è apparso un subsatellite (probabilmente un Cubesat) chiamato Oggetto C (Object C) mentre le orbite eccentriche hanno permesso, in teoria, di osservare altri satelliti posizionati in orbite geostazionarie o su orbite medie terrestri.

Dopo un periodo su orbite ellittiche, Kosmos 2589 ha circolarizzato la propria orbita e si è posizionato con un'inclinazione di 98°. Questi movimenti non sono passati inosservati. Il satellite spia USA 325 o GSSAP 6 ha probabilmente effettuato diverse osservazioni con i suoi strumenti in questo frangente.

I due satelliti si avvicinano circa due volte al giorno, permettendo analisi approfondite da distanza ravvicinata. Il passaggio più ravvicinato è avvenuto a 13 km intorno all'1 maggio con un'illuminazione solare ottima così da cogliere i dettagli. I satelliti statunitensi GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program) del programma Hornet sono pensati per la sorveglianza spaziale e utilizzano sensori opto-elettronici per raccogliere quante più informazioni possibili.

Il satellite USA 325 (fonte)

In particolare USA 325 è stato lanciato all'inizio del 2022 dall'SLC-41 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida con un razzo spaziale ULA Atlas V insieme a GSSAP 6 (o USA 324). Prima di queste unità, altri satelliti di questo programma erano stati lanciati nel 2014 e nel 2016 mentre altri due sono stati lanciati quest'anno con un vettore ULA Vulcan Centaur (che ha avuto un problema a un SRB). Altre due unità saranno lanciate nel 2027.

Come sappiamo, lo Spazio è importante sia per motivi scientifici che commerciali ma anche per quelli militari. Sin dagli albori dei lanci spaziali i militari hanno avuto un "occhio di riguardo" per lo Spazio come luogo dove dispiegare sistemi di vario genere, inizialmente si pensava soprattutto a missili o ICBM. Con i progressi tecnologici fatti (che hanno coinvolto indirettamente anche la parte scientifica), anche l'analisi delle capacità del nemico è diventata fondamentale. Considerando l'argomento, e come scritto sopra, le informazioni disponibili sono poche e frammentarie, ma nel prossimo futuro le attività militari oltre l'orbita terrestre non potranno che intensificarsi.