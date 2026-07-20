Il satellite spia statunitense USA 325 starebbe cercando di osservare nuovamente il satellite spia russo Kosmos 2589

In passato avevamo già scritto dell'importanza dello Spazio non solo dal punto di vista economico e scientifico, ma anche da quello militare. I satelliti spia permettono di avere immagini di ogni parte del Mondo, con una frequenza di passaggio potenzialmente elevata mentre i satelliti militari per le comunicazioni offrono la possibilità di coprire zone remote o territori dove sono in corso azioni belliche. Le divisioni militari legate allo Spazio pensano anche a come scoprire informazioni sui satelliti spia ostili e una "guerra spaziale" è in corso da diverso tempo.

Tra le tante battaglie, una tra le più avvincenti riguarda il satellite spia statunitense USA 325, che starebbe cercando di osservare il satellite spia russo Kosmos 2589 per capirne la tecnologia e quindi il potenziale utilizzo in scenari di guerra o di acquisizione di informazioni. Non è la prima volta che scriviamo di questo duo, alcune informazioni erano state diffuse anche a maggio di quest'anno.

Il satellite spia USA 325 prosegue l'analisi di Kosmos 2589

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Space Force statunitense starebbe proseguendo nelle operazioni di analisi di Kosmos 2589 sempre grazie al satellite USA 325, conosciuto anche come Hornet 6 e facente parte del programma GSSAP 6 (Geosynchronous Space Situational Awareness Program).

Dalla fine di maggio alla fine di giugno, i due satelliti spia si sono ritrovati a distanze variabili dai 400 km fino ad appena 20 km. Una distanza di questo tipo potrebbe permettere a un satellite dotato di un buon sistema di acquisizione delle immagini di catturare molti dettagli dell'hardware nemico.

🛰️USA 325 (SSC.51281) and COSMOS 2589 (SSC.64467)  unexpected neighbors



With no public orbital data on USA 325 since 6 January 2026, our team turned to COMSPOC's own sensor data to run a pattern-of-life analysis on intriguing behavior of the two.



From 25 May to 25 June, we pic.twitter.com/WMDneAiQ6P — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) July 16, 2026

Dalla fine di giugno alla metà di luglio invece Kosmos 2589 avrebbe eseguito ulteriori manovre evasive mentre USA 325 si sarebbe limitato a un minor numero di manovre (che consumano carburante e riducono così la vita operativa). Interessante notare come l'illuminazione favorirebbe il satellite statunitense, ma il centro di controllo russo cercherebbe di modificare l'orientamento del suo satellite per nascondere determinati dettagli agli osservatori.

In entrambi i casi, essendo satelliti spia, non sono note molte informazioni pubblicamente e anche le operazioni che stanno avvenendo in orbita sono osservate e rese pubbliche da enti terzi. Ricordiamo che il satellite militare Kosmos 2589 è stato portato in orbita a metà 2025 dal razzo spaziale Angara-A5 scegliendo un'orbita geostazionaria. Per quanto riguarda USA 325 invece, questo satellite è stato lanciato nel 2022 dalla Cape Canaveral Space Force Station con un razzo spaziale ULA Atlas V.