Il satellite spia russo Olymp-1 si è disintegrato dopo la fine delle operazioni in orbita geostazionaria

Secondo quanto riportato, un satellite spia russo conosciuto come Olymp-1, si è disintegrato in orbita cimitero geostazionaria dopo la fine delle operazioni. La causa non è nota ufficialmente, potrebbe essere stato un detrito spaziale.

In una precedente notizia avevamo riportato di come il National Reconnaissance Office (NRO) abbia rilasciato alcune informazioni sui satelliti spia JUMPSEAT che hanno concluso le operazioni nel 2006. Grazie alla società svizzera s2a systems abbiamo avuto invece la possibilità di vedere la fine di un satellite spia russo, conosciuto come Olymp-1 o LUCH, che si trovava nell'orbita cimitero geostazionaria dopo la fine delle operazioni.

A short time lapse of the fragmentation event on LUCH (OLYMP) #40258 that took place today, 2026-01-30 from 06:09:03.486 UTC. pic.twitter.com/0bwbNvlnCL — s2a systems (@s2a_systems) January 30, 2026

Secondo quanto riportato, alle 7:09 di oggi (ora italiana), il satellite spia russo Olymp-1 si sarebbe disintegrato e frammentato in diverse parti. Non è chiaro cosa sia successo precisamente ma, secondo gli esperti, dovrebbe trattarsi di un problema con un detrito spaziale che ne avrebbe decretato la distruzione a causa di un impatto energetico. Al termine delle operazioni di un satellite (o di uno stadio di un razzo), si cerca di far scaricare le batterie e si riduce al minimo la quantità di propellente così da non avere problemi nel periodo durante il quale l'unità rimarrà in orbita.

Come scritto sopra, questo satellite non era più in funzione e prima di essere completamente dismesso era stato posizionato in quella che viene chiamata "orbita cimitero geostazionaria" che consente di evitare problematiche con satelliti ancora operativi in orbita geostazionaria (GEO). La fine delle operazioni di Olymp-1 è stimata intorno a ottobre 2025 con una vita operativa di 10 anni, inferiore a quanto solitamente previsto (intorno ai 15 anni), per unità di questo tipo.

Il momento della dispersione di materiale (forse propellente) da parte del satellite

Una possibile spiegazione della fine delle operazioni anticipate sarebbe da ricercarsi nei frequenti cambi di orbita per seguire bersagli considerati "interessanti" e acquisire informazioni. Per esempio Olymp-1 è stato recentemente nelle vicinanze del satellite per le comunicazioni Intelsat-37E (mentre poco dopo il lancio si era avvicinato a 90 km dal satellite Intelsat-10-02) e potenzialmente catturando dati utili per il ministero della difesa russo e per il servizio segreto FSB.

Questo genere di satelliti dovrebbero essere impiegati per operazioni SIGINT (signal intelligence) e non avere quindi sensori dedicati a catturare immagini. Sarebbero invece dotati di grandi antenne e sistemi avanzati di elaborazione dei dati raccolti. A causa della natura segreta del progetto non sono note immagini ufficiali del satellite né informazioni dettagliate. Le agenzie di stampa russe non hanno ancora riportato la notizia ma non essendo un satellite attivo ed essendo parte della flotta di satelliti spia della Russia potrebbero non esserci ulteriori aggiornamenti.