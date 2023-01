Il satellite NASA ERBS è rientrato nella mattinata di oggi vicino all'Alaska

Nelle scorse ore abbiamo scritto del rientro non controllato del satellite NASA ERBS (Earth Radiation Budget Satellite). Si tratta di un'unità non più funzionante dal 2005 e lanciata nel 1984. A causa dell'anzianità del progetto non sono state previste tutte quelle tecnologie e procedure per ridurre le possibilità di danni al suolo. Ora è arrivata la conferma ufficiale che il satellite è rientrato nei cieli sopra l'Alaska e non sembrerebbero esserci danni.

Come già scritto in precedenza, problematiche di questo tipo sono state vissute nel 2022 a causa per esempio del rientro degli stati principali dei razzi Lunga Marcia 5B cinesi che hanno portato in orbita due moduli della stazione spaziale cinese (CSS) oppure del trunk non pressurizzato di una capsula Crew Dragon di SpaceX. In entrambi i casi non ci sono stati feriti o morti. Le stime sui danni dell'impatto del satellite ERBS non sono ancora stati chiariti dalle autorità.

Il satellite NASA ERBS è rientrato nella zona dell'Alaska

Le ultime informazioni ufficiali sono state fornite dall'agenzia spaziale statunitense che ha aggiornato il suo articolo. Secondo quanto riportato, il rientro del satellite NASA ERBS è avvenuto alle 5:04 di oggi, 9 gennaio 2023 (ora italiana). La zona indicata è quella del Mare di Bering nelle vicinanze dell'Alaska.

In generale la buona notizia è che, anche se qualche detrito dovesse essere sopravvissuto al rientro atmosferico (cosa possibile ma incerta), dovrebbe essere caduto nel mare oppure in una zona scarsamente abitata creando così meno problemi e rischi per le persone. Una valutazione potrebbe essere fatta dalle autorità locali o su segnalazione dei cittadini residenti in zona ma è possibile che non avremo più informazioni sul satellite ERBS.

Ricordiamo che i satelliti di nuova generazione sono solitamente pensati per rientrare e bruciare completamente nell'atmosfera. Questo anche in caso di malfunzionamenti che ne compromettessero le funzionalità operative. Inoltre le agenzie stanno anche cercando di spingere le società a realizzare satelliti che possano restare in orbita (una volta dismessi) solamente pochi anni così da ridurre la creazione di detriti spaziali.

Ci sono altre strategie che cercano di mitigare i problemi di questo tipo. Per esempio la Cina ha provato con successo lo scorso anno a modificare l'orbita di un satellite dismesso con un altro satellite. Ci sono poi allo studio satelliti in grado di modificare l'orbita di unità in LEO per permettere un rientro più veloce oppure per "catturare" detriti spaziali.

In generale la situazione, soprattutto in orbita bassa terrestre (LEO) sta evolvendo velocemente. Da un lato, con le nuove tecnologie e design, si ridurrà la creazione di detriti spaziali o di satelliti guasti/non più funzionanti. Questo significa che i problemi principali saranno dati da nazioni che non seguiranno le linee guida generali oppure da componenti realizzati molto tempo addietro. Dall'altro il numero di satelliti sta crescendo. Le grandi costellazioni (per esempio Starlink) rappresentano un problema legato principalmente alla sindrome di Kessler con manovre di evasione da detriti o altri satelliti sempre più frequenti. Una situazione in precario equilibrio che sarà necessario monitorare anche a causa del numero crescente di stazioni spaziali in LEO che saranno realizzate nei prossimi anni.