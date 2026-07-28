Il satellite LINK che dovrebbe salvare il telescopio spaziale Swift sta avendo alcuni problemi in orbita

All'inizio di luglio è stata lanciata una missione per salvare il telescopio spaziale Swift ed evitare la sua distruzione dovuta a un rientro atmosferico. Questo strumento scientifico della NASA non è più in grado di impiegare il proprio sottosistema propulsivo e quindi non può effettuare manovre in autonomia. Per questo motivo è stato lanciato il satellite LINK di Katalyst, grazie a un razzo spaziale Pagasus XL di Northrop Grumman.

Il lancio è avvenuto come previsto, ma inizialmente il satellite ha mostrato alcuni problemi all'assetto che sembravano poter essere solo una fase momentanea delle operazioni. In un nuovo aggiornamento diffuso dalla NASA sembra invece che la situazione sia più grave, per quanto non ancora irrimediabilmente compromessa. La missione per salvare il telescopio spaziale Swift non è quindi ancora fallita, ma si trova a un punto cruciale.

Telescopio spaziale Swift: problemi per il satellite LINK

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale statunitense, durante il fine settimana appena trascorso, il satellite LINK avrebbe mostrato ulteriori problemi a mantenere un assetto stabile che avrebbero causato la perdita di comunicazione con il centro controllo missione (probabilmente per via di un orientamento non corretto dell'antenna).

Le informazioni preliminari indicherebbero che due delle tre ruote di reazione non sarebbero funzionanti e si sarebbe anche verificato un guasto al sistema di propulsori a gas freddo. Katalyst sta cercando di risolvere il problema mentre è confermato che gli altri sottosistemi funzionano correttamente e i pannelli solari ricevono abbastanza illuminazione da consentire di ricaricare le batterie.

Nei prossimi giorni la squadra cercherà di rendere stabile l'assetto del satellite utilizzando i motori elettrici principali. Il passo successivo sarà quello di capire l'origine dei problemi e potenzialmente ci potrebbe essere un aggiornamento software per migliorare l'affidabilità.

Questo è uno dei motivi (precauzionali) per i quali il satellite LINK non si è avvicinato subito al telescopio spaziale Swift. Una perdita di assetto vicino al telescopio spaziale avrebbe potuto causare danni ingenti a entrambe le unità senza possibilità di recupero e facendo fallire la missione. Ci vorrà ancora del tempo prima che il satellite possa ispezionare il telescopio spaziale affinché si possa poi procedere all'innalzamento della sua orbita.