Il satellite ESA Proba-3 è tornato a comunicare, gli ingegneri al lavoro per comprendere il problema

All'inizio di marzo era emerso che Coronagraph, una delle due sonde della missione ESA Proba-3 aveva riscontrato un problema e non riusciva più a comunicare con la Terra. Gli ingegneri non avevano ancora informazioni precise su quanto era accaduto ma erano al lavoro per ripristinare quanto prima le operazioni. Ora la situazione sembra essere in miglioramento.

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale europea la stazione di terra dell'ESA a Villafranca (Spagna) è riuscita a ricevere il segnale della telemetria di Coronagraph di ESA Proba-3. La buona notizia è che la sonda spaziale sarebbe in modalità sicura mentre gli ingegneri stanno verificando se ci siano parti danneggiate e quale sia la causa del problema riscontrato circa un mese fa.

La sonda spaziale ha orientato correttamente il pannello solare in direzione del Sole così da generare energia per l'elettronica di bordo essenziale e caricando la batteria. Damien Galano (responsabile della missione) ha dichiarato "tornare a ricevere informazioni da Coronagraph è una notizia incredibile, e un grande sollievo! Da quando il problema è stato rilevato un mese fa, il team di missione, gli operatori e i nostri partner del settore hanno lavorato instancabilmente per ripristinare la sonda spaziale. Quando abbiamo ricevuto la chiamata dagli operatori di Villafranca, l'emozione nella squadra era palpabile. Ma il duro lavoro non è ancora finito – dobbiamo esaminare attentamente i dati prima di prendere ulteriori misure".

Nel blog ufficiale della missione si legge che il centro di controllo ha ancora dei problemi a mantenere la connessione in maniera stabile per ricevere i dati della telemetria. Per migliorare la gestione dell'invio delle informazioni è stato attivato il sistema di comunicazione intersatellitare così che Coronagraph possa comunicare con l'Occulter, l'altra sonda spaziale della missione ESA Proba-3, dedicata allo studio dell'attività solare.

Essendo rimasto per circa un mese senza alimentazione, la sonda spaziale si è raffreddata e quindi sia l'elettronica che altre componenti devono pian piano tornare alla temperatura idonea. Secondo le ultime informazioni il serbatoio del propellente ha finalmente raggiunto la temperatura corretta e potrà quindi i motori potranno essere accesi.