Il rover NASA VIPER arriverà sulla superficie della Luna con il lander Blue Origin Blue Moon MK1

L'agenzia spaziale statunitense ha annunciato che il rover lunare NASA VIPER sarà lanciato all'iinterno del lander Blue Origin Blue Moon MK1 (durante la seconda missione). L'arrivo sulla Luna è previsto per il 2027.

All'interno del programma Artemis ci sono state varie modifiche nel corso degli anni e ancora adesso i piani non sono ben chiari su quelle che saranno le mosse in futuro. Tra le ultime novità c'è l'annuncio da parte dell'agenzia spaziale statunitense che il rover NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) sarà portato sulla superficie della Luna con il lander Blue Origin Blue Moon MK1 al suo secondo tentativo di atterraggio.

Le vicende che riguardano questo rover lunare sono complesse. Inizialmente era prevista la sua presenza a bordo del lander Astrobotic Griffin grazie a un lancio con un Falcon Heavy di SpaceX. A causa dei costi in crescita e all'incertezza della riuscita della missione di Astrobotic (che ha visto il fallimento dell'allunaggio del lander Peregrine) la NASA aveva scelto di cancellare il lancio del rover.

Successivamente l'agenzia aveva chiesto all'industria aerospaziale se ci fosse l'opportunità di lanciare NASA VIPER senza costi aggiuntivi a bordo di una missione programmata. Ora arriva un nuovo annuncio che vede l'assegnazione di un contratto dal valore di 190 milioni di dollari a Blue Origin per portare il rover lunare sul satellite con il lander Blue Origin Blue Moon MK1. Questo lander vedrà un primo lancio di prova tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo grazie a un vettore New Glenn. Il Volatiles Investigating Polar Exploration Rover avrà a bordo anche la trivella TRIDENT di Honeybee Robotics (società di Blue Origin) che è stata progettata per arrivare fino a un metro di profondità superando anche rocce dure e ghiaccio.

Il lander Blue Origin Blue Moon MK1 (che sarà alla sua seconda missione con l'hardware che è già in fase di costruzione) con NASA VIPER dovrebbe allunare nel 2027. Questo contratto si inserisce all'interno del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) per permettere l'invio di carichi utili attraverso lanci con società commerciali come Blue Origin e SpaceX.

Sean Duffy (amministratore ad interim della NASA) ha dichiarato che "il nostro rover esplorerà l'ambiente estremo del Polo Sud lunare, viaggiando in piccole regioni permanentemente ombreggiate per aiutare trovare i futuri siti di atterraggio per i nostri astronauti e comprendere meglio l'ambiente della Luna – importanti intuizioni per sostenere gli esseri umani su missioni più lunghe, poiché l'America guida il nostro futuro nello Spazio".