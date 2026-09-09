Il robot Unitree G1 impara a gesticolare seguendo solo la voce

La cinese Galbot, insieme a ricercatori di Tsinghua University, Peking University, Beijing Institute of Technology e Harbin Institute of Technology, ha presentato RoboGesture, un sistema che genera in tempo reale i gesti con cui un robot umanoide accompagna il proprio parlato. Il modello riceve l'audio in streaming e produce il movimento mentre la voce viene emessa, senza passare dalla trascrizione del testo. Il lavoro è in programma a ECCV 2026.

What if humanoid robots could gesture as naturally as they speak? ?



Introducing RoboGesture  enabling humanoids to listen, respond, and gesture with meaning.



RoboGesture closes the listen ? respond ? gesture loop in ~2 seconds, bringing us closer to natural humanhumanoid pic.twitter.com/zrJ7vzBDlm  Galbot (@GalbotRobotics) September 5, 2026

La piattaforma di prova è un Unitree G1 equipaggiato con mani antropomorfe BrainCo, per uno spazio di stato cinematico di 41 gradi di libertà, 17 fra busto e braccia e 24 nelle mani. Il generatore di movimento sostiene circa 120 fotogrammi al secondo, un ritmo che consente di produrre il gesto nello stesso momento in cui la frase viene pronunciata. Alla base c'è un dataset omonimo con oltre 300 categorie di gesti semantici e una pipeline automatica che ne ricava 1.000 ore di coppie audio-movimento specifiche per il robot.

L'audio al posto della trascrizione

I metodi che partono dal testo perdono l'intonazione e l'enfasi, e gli autori portano l'esempio della parola "davvero", che con intonazione ascendente esprime scetticismo e con intonazione discendente conferma. RoboGesture tokenizza l'audio in streaming con il codec Mimi e passa i token a un allineatore semantico-acustico addestrato con obiettivi ausiliari multipli. I livelli superficiali della rete raccolgono i transitori rapidi di energia acustica e alimentano una testa dedicata al ritmo, che tiene il movimento agganciato agli attacchi sonori; i livelli profondi distillano la semantica attraverso una classificazione a 300 classi, che funziona da collo di bottiglia informativo.

Le due uscite alimentano un generatore di movimento costruito su un Diffusion Transformer con conditional flow matching, che lavora direttamente nello spazio continuo dello stato cinematico e predice il campo di velocità dei blocchi di movimento futuri. Dentro il transformer la cross-attention garantisce l'allineamento a livello di singolo fotogramma, mentre una modulazione FiLM inietta l'informazione semantica di più ampio respiro. La generazione procede per blocchi successivi, in modo che il robot possa muoversi mentre la frase è ancora in corso.

I generatori di movimento tendono ad appoggiarsi all'inerzia dei gesti già eseguiti e a ripetere sequenze simili invece di reagire a ciò che arriva dall'audio, un difetto che gli autori chiamano modality eclipse. Il rimedio agisce in fase di addestramento e si chiama Anti-Inertia CFG Masking: il contesto storico viene oscurato con probabilità del 15%, così il modello deve cercare nella voce il segnale che governa il movimento. La strategia si inserisce in un addestramento a due fasi.

Il filtro di sicurezza prima dell'esecuzione

Prima di arrivare ai motori il movimento generato attraversa un filtro di controllo predittivo, formulato come problema di programmazione quadratica convessa con regolarizzazione della velocità, minimizzazione dell'errore di inseguimento e vincoli di anti-collisione. Il filtro costa 5,6 ms per fotogramma e resta quindi ampiamente dentro la frequenza di controllo del robot, che è di 30 Hz. Lo stesso filtro gira anche fuori linea, per ripulire l'intero corpus di addestramento dalle configurazioni che porterebbero il robot a toccarsi.

Sui dataset di valutazione BEAT e SemanticBEAT il sistema riporta i valori migliori su FGD, BC e MSE: la distanza gestuale di Fréchet scende a 0,8452, contro il 2,2316 di DiffSHEG e il 3,0147 di Semantic Gesticulator. Il tasso di fotogrammi con compenetrazione si ferma allo 0,88% su BEAT e allo 0,13% su SemanticBEAT, dove SemTalk arriva rispettivamente al 52,82% e al 42,65%. La diversità dei movimenti resta invece sotto quella di Semantic Gesticulator, 0,2075 contro 0,2818 sul primo dei due dataset.

Il sistema completo mette in fila riconoscimento vocale, un modello linguistico rifinito con LoRA e sintesi vocale, poi il modulo di generazione del movimento e infine l'esecuzione sul robot. Gli autori indicano che la latenza complessiva è dominata dalla catena vocale a monte e non dal generatore di movimento, e il team dichiara che il ciclo ascolta-risponde-gesticola si chiude in circa due secondi. Le dimostrazioni pubblicate coprono quattro contesti: assistenza sociale, sostegno emotivo, divulgazione e comunicazione sul posto di lavoro.

Il dataset nasce dai modelli di SeG ed EgoGesture, ampliati con questionari agli utenti e registrati con un sistema di motion capture a marcatori, poi riadattati sul robot e riprovati sull'hardware per verificare che i gesti siano davvero raggiungibili. Nella sintesi automatica i gesti semantici vengono innestati 0,4 secondi prima della parola chiave a cui si riferiscono, per imitare l'anticipazione umana. Sul materiale pubblicato non compaiono indicazioni sul rilascio di dataset e codice. La presentazione è fissata per giovedì 10 settembre, nella seconda sessione poster di ECCV 2026, dalle 16:30 alle 18:30.