Il robot umanoide che voleva fare il maggiordomo andrà in fabbrica

1X Technologies ed EQT hanno siglato una partnership per distribuire fino a 10.000 robot umanoidi Neo tra il 2026 e il 2030 nelle aziende del gruppo. L'accordo segna il passaggio di Neo da prodotto consumer a soluzione industriale, con focus su logistica, produzione e facility management.

1X Technologies ha impresso un'accelerata al percorso verso la diffusione commerciale dei robot umanoidi grazie a una nuova partnership strategica con EQT, uno dei principali gruppi globali di private equity e già investitore della società tramite EQT Ventures. L'accordo prevede la possibile distribuzione di fino a 10.000 robot umanoidi Neo tra il 2026 e il 2030 all'interno delle oltre 300 aziende del portafoglio EQT, con un focus specifico su logistica, produzione, gestione di magazzini, facility operations e applicazioni in ambito healthcare.

La collaborazione rappresenta un cambio di passo per 1X, che fino a oggi aveva presentato Neo come il "primo robot umanoide consumer-ready", orientato alla sfera domestica con funzioni legate a compiti quotidiani e interazione diretta con le persone. Un posizionamento che contrasta con il nuovo scenario prevalentemente industriale: EQT offrirà ai propri partner un accesso anticipato alla capacità produttiva di 1X e alle competenze di integrazione dei sistemi, agevolando la sperimentazione di casi d'uso ad alto impatto in contesti professionali.

La scelta di puntare sul mercato enterprise appare in linea con le dinamiche del settore. Il prezzo attuale di Neo - circa 20.000 dollari - e alcune caratteristiche tecniche, come la possibilità per gli operatori umani di osservare l'ambiente attraverso i sensori del robot, rappresentano elementi complessi da proporre a un pubblico domestico. Un aspetto che, fin da subito, aveva sollevato dubbi e perplessità. Nonostante ciò, 1X ha comunicato che i preorder avrebbero superato le aspettative interne, senza però fornire numeri.

La diffusione inizierà con progetti pilota negli Stati Uniti nel 2026, seguiti da un'espansione in Europa e Asia. Per EQT, l'obiettivo è offrire alle aziende strumenti avanzati per affrontare carenze di manodopera, migliorare la sicurezza operativa e incrementare la produttività.

NEO è un robot bipede alto circa 1,68 metri e dal peso di 30 chilogrammi, capace di sollevare fino a 25 chilogrammi e di funzionare per circa quattro ore con una singola carica. È equipaggiato con quattro microfoni, tre altoparlanti e due fotocamere fisheye, che gli consentono di interagire vocalmente e di orientarsi nello spazio. Il robot è disponibile in tre colorazioni - beige, grigio e marrone scuro - e può essere controllato tramite comandi vocali o da app.