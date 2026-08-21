Il robot impara gesti osservando per pochi secondi: nemmeno chi l'ha costruito sa spiegare perché

Nelle scorse ore Generalist AI ha presentato GEN-1.5, un foundation model per la robotica che impara un compito nuovo da una sola dimostrazione lunga fra 3 e 12 secondi, senza aggiornamenti dei pesi e senza fine-tuning. Su dieci compiti di manipolazione l'azienda dichiara un tasso di successo medio del 59% alla prima dimostrazione, con una deviazione standard di dieci punti. La dimostrazione non serve ad addestrare nulla: entra nella finestra di contesto e il robot prova subito a eseguire il compito che ne ha dedotto.

GEN-1.5 elabora video insieme a dati sensoriali, linguistici e propriocettivi, tiene 30 secondi di memoria nel contesto e produce traiettorie di azione a 100 Hz. Generalist AI chiama physical prompt la sequenza sensomotoria che innesca il comportamento: i dati dei sensori insieme alle traiettorie di azione, registrati da una persona che impugna una coppia di pinze oppure dal robot stesso in un'esecuzione precedente. Un'interfaccia a trascinamento permette di scegliere quali dimostrazioni infilare nel contesto, e da quel momento il modello agisce senza passare per alcuna fase di addestramento.

L'apprendimento in contesto non era un obiettivo di progetto

Generalist AI dichiara di non aver addestrato il modello per l'apprendimento in contesto: nessuna modifica architetturale pensata per favorirlo, nessun ciclo di meta-apprendimento interno o esterno, nessun obiettivo ausiliario che spingesse il modello a improvvisare. Nemmeno chi ha costruito GEN-1.5 sa dire con precisione perché la capacità emerga dal pretraining. Per analogia con il linguaggio, la distribuzione delle osservazioni e delle azioni fisiche potrebbe presentare la stessa concentrazione a raffiche e la stessa struttura che diversi lavori collegano all'apprendimento in contesto nei modelli linguistici; in alternativa, il lavoro fisico contiene cicli ripetitivi che il modello potrebbe aver imparato a riconoscere e a proseguire, come i modelli linguistici fanno con le sequenze in generale.

Il pretraining è avvenuto su spezzoni continui campionati a caso dal materiale raccolto in case, magazzini, fabbriche e altri ambienti, senza alcuna infrastruttura dedicata a impacchettare esempi dentro il contesto. I physical prompt introducono quindi salti discontinui nel tempo che il modello, in addestramento, non ha mai visto. I compiti provati non erano stati inseriti apposta nei dati di pretraining, e Generalist AI sostiene di interrogare il modello senza riguardo per la distribuzione su cui ha imparato.

Il modello concatena anche due dimostrazioni distinte presenti nel contesto in un unico comportamento più lungo: in una registrazione dal vivo l'azienda mostra il passaggio dall'apertura della zip di un astuccio al prelievo del denaro contenuto all'interno. Una dimostrazione registrata in simulazione funziona come prompt per un compito reale, benché il pretraining non contenga dati simulati. In alcuni casi una persona può mostrare il compito con le proprie mani davanti alle telecamere del robot, e il modello lo riproduce con le mani della macchina.

Sul versante dell'addestramento vero e proprio, da uno a dieci passi di discesa del gradiente su uno-cinque minuti di dati, fra dieci e cinquanta dimostrazioni, bastano ad adattare il modello a un compito nuovo. Con dieci passi su cinque minuti di dati per compito la media dichiarata sale all'83%, con nove punti di deviazione standard. In alcuni casi imparare un compito nel contesto rende più che addestrare: il prompt a zero passi supera le prestazioni di uno-cinque passi di gradiente sugli stessi dati.

GEN-1.5 generalizza anche al livello delle strategie di comportamento: forma traiettorie del tutto nuove per raggiungere un obiettivo, ricorre ad attrezzi mai visti come una spazzola o una paletta per risolvere in modo diverso compiti dimostrati con altri strumenti, e lavora con entrambe le mani anche quando il prompt o il fine-tuning gli indicano una mano precisa. La valutazione sui dieci compiti ha incluso zip, coperchi avvitati di barattoli di vetro e prelievo di banconote da un portafogli. Si tratta di gesti atomici, che durano pochi secondi.

Otto mesi di pretraining ininterrotto

Generalist AI lavora da due anni a un motore di pretraining per modelli addestrati da zero sull'esperienza fisica. GEN-0, annunciato nove mesi fa, aveva mostrato leggi di scala prevedibili; GEN-1, cinque mesi più tardi, poteva essere post-addestrato fino a superare il 99% di successo sul singolo compito e mostrava i primi segni di improvvisazione. Il pretraining di GEN-1.5 è partito in parallelo e prosegue senza interruzioni da oltre otto mesi, attraverso tre fasi, con l'errore di predizione della prossima azione su un insieme di validazione tenuto da parte che continua a scendere. Mentre il modello continuava ad addestrarsi, l'azienda ha ridotto il numero di passi di fine-tuning necessari per un compito nuovo: prima centinaia, poi decine, infine un solo passo di gradiente su un minuto di dati, un livello che a suo dire nessuno aveva osservato prima.

Le prestazioni restano modeste in assoluto, e le abilità apprese nel contesto sono più fragili di quelle ottenute con il fine-tuning, per ammissione della stessa Generalist AI, anche se tollerano alcune perturbazioni e recuperano dagli errori.