Il robot di Unitree è un vero sprinter: ha raggiunto i 10 m/s e ora punta al record di Bolt

Il robot H1 di Unitree è un vero e proprio sprinter e punta a un nuovo record di velocità dopo aver mostrato le sue capacità di corsa in un video diffuso dall'azienda sui social network

La robotica fa continui passi in avanti e, mai come in questo caso, corre sempre più veloce. Unitree Robotics, che vende alcuni robot su AliExpress, ha pubblicato un video in cui mostra in azione il robot H1.

Si tratta di un robot umanoide con una lunghezza combinata di coscia e polpaccio di 80 centimetri e un peso di circa 62 chilogrammi. H1 ha, quindi, parametri simili a quelli di un essere umano medio ed è in grado di raggiungere una velocità molto elevata. Il robot sembra essere stato progettato per diventare un vero e proprio sprinter, segnando nuovi record. Ecco il video pubblicato sui social:

10m/s!! Unitree Breaks the World Record AgainðŸ˜Š

With the physique of an ordinary person, running at a world championâ€™s speed!

Leg length: 0.4+0.4=0.8m, body weight: approx. 62kg!

H1: â€œGive me one more chance, give the world one more honor!â€ pic.twitter.com/Fk4Zo9zKit -- Unitree (@UnitreeRobotics) April 11, 2026

Impegnato in uno sprint su una pista di atletica, infatti, il robot di Unitree ha raggiunto una velocità di 10,1 metri al secondo, toccando un nuovo record. Si tratta di un valore molto vicino ai 10,44 metri al secondo di velocità media registrati da Usain Bolt in occasione del record del mondo di 9,58 secondi sui 100 metri. Nel 2024, H1 superava di poco i 3 metri al secondo.

La didascalia del video pubblicato dall'azienda parla chiaro: "Con il fisico di una persona comune, corre alla velocità di un campione del mondo". Ricordiamo che il CEO di Unitree, Wang Xingxing, in passato, ha fissato l'obiettivo dei suoi robot umanoidi che puntano a infrangere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri entro la fine del 2026. Lo sviluppo continuerà e nuovi test saranno effettuati. L'obiettivo dei 10 secondi è sempre più vicino e il target del record del mondo "umano" non è poi così distante.