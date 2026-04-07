Il robot che ha piegato 200 scatole di fila senza sbagliare una: Generalist AI presenta GEN-1

Generalist AI ha annunciato GEN-1, primo modello robotico generalista a superare la soglia del 99% di affidabilità su task industriali, con velocità 3x superiore allo stato dell'arte e appena un'ora di dati robotici richiesta per ogni nuovo compito.

Generalist AI ha presentato GEN-1, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale per la robotica fisica, con alcuni numeri che sono difficili da ignorare, in particolare il tasso di successo medio del 99% su task dove i modelli precedenti si fermavano al 64%, velocità di esecuzione circa tre volte superiore allo stato dell'arte, e tutto questo con appena un'ora di dati robotici per addestrare ogni nuovo compito. Generalist chiama questo risultato con un termine preciso: "commercial viability", ovvero la prima volta che un modello fisico generalista supera la soglia di performance necessaria per poter essere davvero preso in considerazione per l'allestimento in contesti produttivi reali.

Il modello è il successore diretto di GEN-0, presentato circa cinque mesi fa. Con GEN-0, la società aveva dimostrato per la prima volta che le scaling laws valgono anche nella robotica fisica, aprendo l'era del pretraining per i sistemi embodied. GEN-0 era però ancora fuori dal range di performance commerciale. GEN-1 chiude quella distanza, e Generalist traccia esplicitamente il parallelo con l'evoluzione dei grandi modelli linguistici: GEN-0 è la GPT-2 della robotica, capace di indicare la direzione ma non ancora di essere economicamente rilevante; GEN-1 corrisponde a GPT-3, dove le performance scalano, emergono capacità inattese e certi task diventano viabili. L'implicazione è che ogni generazione successiva sbloccherà una fascia più ampia di compiti fisici complessi.

Pretraining senza dati robotici

Uno degli aspetti più controintuitivi dell'architettura riguarda proprio il dataset di pretraining, che non contiene dati robotici. Generalist ha costruito la fondazione del modello su oltre mezzo milione di ore di interazioni fisiche reali raccolte tramite dispositivi wearable indossati da esseri umani durante milioni di attività quotidiane. Solo nella fase di fine-tuning per ogni specifico task viene introdotta circa un'ora di dati raccolti con il robot fisico. Quando GEN-1 affronta un nuovo compito, sta quindi adattandosi simultaneamente all'embodiment del robot e al task specifico, per la prima volta.

Questo approccio è un punto di rottura nella logica dominante nel settore: raggiungere performance superiori al 90% con modelli generalisti richiedeva fino ad oggi dataset di teleoperation enormi, costosi e difficili da scalare. I dati wearable su attività umane sono molto più economici da raccogliere, producono segnali fisici naturalmente fluidi e ad alta velocità, e trasferiscono una comprensione della dinamica del mondo reale che il pretraining robotico tradizionale fatica a replicare. Senza pretraining, il modello addestrato da zero sui soli dati di task ottiene una performance media del 19%. Con il pretraining di GEN-0, si arriva al 64%. GEN-1 porta quella cifra al 99%.

Mastery: tre dimensioni, non una

Generalist ha introdotto il termine "mastery" per descrivere l'obiettivo verso cui misura i propri modelli, definendolo come la combinazione di tre componenti: reliability (affidabilità ripetuta nel tempo senza intervento umano), speed (velocità effettiva di completamento del task) e improvisational intelligence (capacità di recuperare da scenari inattesi). Quest'ultima dimensione è stata storicamente assente nei modelli robotici generalisti, e Generalist la considera la più critica per l'utilità reale in ambienti non strutturati.

Sul fronte della reliability, i task dimostrati sono concreti e industrialmente rilevanti: piegatura di scatole per più di 200 volte consecutive senza intervento umano, imballaggio di telefoni per oltre 100 cicli di fila, manutenzione di aspirapolvere robotici per più di 200 cicli, imballaggio di blocchi per 1.800 volte consecutive, equipaggiamento di componenti automotive per oltre un'ora continuativa, piegatura di magliette per 86 cicli consecutivi. Tutti i video mostrati sono a velocità reale, non accelerata.

Sul fronte della velocità, i numeri sono misurabili: GEN-1 piega una scatola in 12.1 secondi, contro i circa 34 secondi di GEN-0 e del modello π0 di Physical Intelligence, entrambi testati con scatole identiche. L'imballaggio di un telefono avviene in 15.5 secondi, 2.8x più veloce rispetto a GEN-0. La componente tecnica che abilita questi risultati include una nuova tecnica di inferenza proprietaria chiamata Harmonic Reasoning, insieme al trasferimento di conoscenze dal pretraining su attività umane naturalmente eseguite a velocità elevata, in contrasto con la teleoperation tradizionale che produce movimenti più lenti e meno fluidi per via della latenza e della mancanza di feedback di forza.

Improvvisazione come capacità emergente

L'improvisation intelligence è l'aspetto più difficile da quantificare ma il più rilevante per ambienti produttivi reali, dove l'occorrenza di un evento imprevedibile è particolarmente frequente. In un task di allestimento per componenti automotive, se una rondella viene spostata accidentalmente durante la manipolazione, GEN-1 può scegliere tra strategie diverse: posarla e riprenderla con una diversa presa, inserirla parzialmente nell'alloggiamento per sfruttare la destrezza estrinseca, oppure usare l'altra mano per una ripresa bi-manuale. Nessuno di questi comportamenti è esplicitamente programmato: emergono dal pretraining su dati fisici ampi e diversificati. Per oggetti deformabili di grandi dimensioni, come le magliette, il modello riesce a recuperare anche da configurazioni molto lontane dalla distribuzione di training.

Generalist nota che questo tipo di comportamenti emergenti è al contempo il punto di forza e la sfida aperta di GEN-1. Le azioni fisiche hanno conseguenze reali: un robot che improvvisa in modo utile è un vantaggio, ma uno che improvvisa in modo inatteso può diventare un problema. La società identifica l'allineamento dei comportamenti embodied come uno dei fronti di sviluppo prioritari, indicando la necessità di metodi di steering più precisi man mano che i modelli fisici diventano più capaci out-of-the-box.

Un sistema, non solo un modello

Generalist specifica che GEN-1 non è semplicemente un set di pesi neurali, ma un sistema completo, analogamente a come i chatbot LLM commerciali combinano pesi, inferenza, post-training e harnessing per raggiungere le loro prestazioni e capacità finali. Tra le novità dell'infrastruttura: ridisegno completo del training distribuito per gestire petabyte di dati fisici come "first-class citizen", kernel custom, nuove forme di paged attention per l'inferenza in tempo reale, e tecniche di post-training che integrano reinforcement learning e guida multimodale umana. La società ha anche progettato nuovo hardware e spedito migliaia di mani robotiche in nuove geografie per acquisire dati di interazione fisica in contesti diversi.

GEN-1 è disponibile da subito per early access partners. Generalist non ha comunicato pubblicamente un listino prezzi, ma ha semplicemente diffuso l'indirizzo email [email protected] come canale preferenziale per contatti e richiesta di informazioni. La società è comunque esplicita e trasparente sulle limitazioni attuali: non tutti i task raggiungono il 99%, e alcuni scenari industriali richiederebbero soglie ancora più alte o velocità ulteriori per essere davvero viabili. Il punto non è che GEN-1 risolve tutto, ma che ha attraversato per la prima volta quella soglia di affidabilità che il settore manifatturiero considera non negoziabile.