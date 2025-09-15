Il robot che gioca a ping pong meglio di te: guarda HITTER in azione!

HITTER è un robot umanoide che gioca a Ping Pong e che è riuscito a reggere fino a 106 scambi consecutivi contro un avversario umano. Sorprende la capacità d'adattamento

Il confine tra abilità umane e capacità robotiche si fa sempre più sottile. Dalla FHL Vive Center for Enhanced Reality dell'Università di UC Berkeley arriva un progetto sorprendente: HITTER, acronimo di HumanoId Table Tennis Robot, un robot umanoide in grado di giocare a ping pong a livelli paragonabili a quelli di un giocatore amatoriale.

In un recente video diffuso online, HITTER viene mostrato mentre risponde con naturalezza a colpi complessi, alternando dritto, rovescio e smash con una fluidità che lascia senza parole. Non si tratta di movimenti pre-programmati o coreografati: il robot prende decisioni in tempo reale, mantiene l'equilibrio e adatta i suoi movimenti in base alla traiettoria della pallina.

Il cuore tecnologico del progetto risiede in una struttura di controllo gerarchico: un primo livello si occupa dell'analisi visiva e del calcolo della traiettoria della palla, mentre un secondo livello traduce queste informazioni in movimenti coordinati del corpo.

HITTER: l'addestramento del robot che gioca a Ping Pong

L'addestramento di HITTER è stato possibile grazie al reinforcement learning, cioè l'apprendimento per tentativi ed errori, affiancato dallo studio di video di giocatori umani utilizzati come riferimento. Questo ha permesso al robot di affinare non solo i tempi di reazione, ma anche la naturalezza dei movimenti.

Uno dei momenti più impressionanti mostrati nel filmato è la capacità di HITTER di rispondere a smash potenti, mantenendo la stabilità e restituendo colpi precisi anche da posizioni difficili. In una sessione di prova, il robot ha raggiunto il traguardo di 106 scambi consecutivi contro un avversario umano, superando di gran lunga la durata media di un match tra giocatori occasionali.

Più che il singolo risultato sportivo, ciò che colpisce è la capacità di adattamento: HITTER riesce a leggere situazioni variabili e reagire di conseguenza, un aspetto chiave nello sviluppo della robotica umanoide. Questo dimostra quanto l'ingegneria moderna sia vicina a riprodurre la complessità dei movimenti umani, aprendo scenari affascinanti non solo nello sport, ma anche in settori come riabilitazione, assistenza e robotica collaborativa.