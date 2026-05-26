Il robot-cavallo a idrogeno di Kawasaki ha trovato il suo motore IA: è Nvidia

l gruppo giapponese inaugura a San Jose un centro congiunto con Nvidia, Microsoft, Analog Devices e Fujitsu per la physical AI. Focus iniziale su sanità e mobilità, con il quadrupede a idrogeno CORLEO come prodotto-vetrina

Kawasaki Heavy Industries ha inaugurato a San Jose il Kawasaki Physical AI Center, un centro congiunto che riunisce il gruppo industriale giapponese con Nvidia, Microsoft, Analog Devices e Fujitsu attorno allo sviluppo della physical AI, l'intelligenza artificiale integrata in robot e sistemi che agiscono nel mondo fisico. La cerimonia di apertura si è tenuta giovedì 21 maggio, con il titolo Kawasaki Heavy che ha guadagnato fino al 12% alla Borsa di Tokyo nella seduta dell'annuncio, il rialzo più ampio dal 9 febbraio.

Il centro si trova all'interno di una sede di Kawasaki Robotics Inc. e opera sotto la controllata Kawasaki Heavy Industries (USA). Ogni partner copre un tassello del percorso applicativo: Nvidia mette a disposizione la propria piattaforma di simulazione per l'addestramento dei sistemi robotici in ambiente virtuale; Microsoft fornisce cloud e piattaforme di intelligenza artificiale; Fujitsu si occupa dell'integrazione tra robotica e sistemi gestionali, in particolare in ambito sanitario; Analog Devices contribuisce con sensoristica e riconoscimento vocale.

Il primo obiettivo a cui la collaborazione punta riguarda l'ambito dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza agli anziani, settori in cui il problema demografico giapponese si combina con la carenza di personale. Kawasaki punta a costruire quella che definisce una "hospital one-stop solution": un'integrazione di robotica e physical AI che copra l'intero percorso del paziente, dall'arrivo in ospedale alla visita, al trattamento, fino all'intervento chirurgico e al post-operatorio. Il presidente e CEO Yasuhiko Hashimoto, intervenuto alla cerimonia di apertura, ha indicato come obiettivo della physical AI il supporto al giudizio umano in sicurezza, al di là dell'ipotesi di sostituzione delle persone.

CORLEO e la mobilità come secondo capitolo

Oltre alla sanità, l'altro settore in evidenza è la mobilità personale. Il prodotto-vetrina è CORLEO, il veicolo robotico quadrupede a idrogeno che Kawasaki aveva presentato all'Expo 2025 di Osaka. Si tratta di un mezzo off-road delle dimensioni di una motocicletta di grossa cilindrata, alimentato da un generatore a idrogeno da 150cc che produce elettricità per le unità motrici installate in ciascuna delle quattro gambe. Il pilota lo cavalca e ne dirige il movimento spostando il peso del corpo.

Lo scorso gennaio avevamo già parlato dell'accelerazione del progetto: Kawasaki ha costituito una divisione dedicata, il Safe Adventure Business Development Team, e ha riposizionato l'orizzonte commerciale dal 2050 originario al 2035, con un prototipo operativo atteso per l'Expo 2030 di Riad. L'integrazione degli strumenti di simulazione Nvidia nel ciclo di sviluppo è il passaggio tecnico che dovrebbe rendere quella scadenza più concreta.

CORLEO non è però l'unico veicolo Kawasaki che si cercherà di sviluppare all'interno del nuovo centro. Le partnership riguardano anche il robot di servizio autonomo Nyokkey, il robot di consegna per interni Forro e il sistema chirurgico hinotori, già presenti nel portafoglio del gruppo.

La robotica industriale giapponese si sta preparando

Il percorso intrapreso da Kawasaki non è un caso isolato: pochi giorni prima Fanuc aveva annunciato un'integrazione analoga con Google, portando Gemini Enterprise e la piattaforma Intrinsic sui suoi 1,1 milioni di robot industriali installati.

Le tecnologie Nvidia per la physical AI sono oggi in sperimentazione su più fronti. L'azienda di Jensen Huang è già impegnata con Siemens su robot umanoidi in scenari logistici in Germania e ha confermato discussioni con LG Electronics su robotica e data center IA. L'accordo con Kawasaki aggiunge un partner industriale giapponese di peso, con un perimetro applicativo che copre dal consumer alla cura.

Sul piano degli investimenti, una nota Morgan Stanley MUFG firmata da Takeshi Kitaura, citata da The Next Web, indica che il piano di spesa Kawasaki per l'esercizio in chiusura a marzo 2027 prevede un aumento anno su anno di circa 10 miliardi di yen (63 milioni di dollari), inclusa la voce robotica. Sarà il primo riscontro utile a misurare l'effettiva traduzione dell'annuncio in capitale allocato.