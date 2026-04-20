Il rientro del secondo stadio del razzo spaziale Blue Origin New Glenn genererà detriti che potrebbero arrivare a terra

Nel pomeriggio di ieri (ora italiana) è stata lanciata la terza missione del razzo spaziale New Glenn di Blue Origin. Come abbiamo scritto, per quanto il decollo e il recupero del primo stadio "Never Tell Me The Odds" sono avvenuti correttamente, un problema la secondo stadio GS-2 ha comportato l'inserimento del satellite AST SpaceMobile BlueBird 7 in un'orbita più bassa di quella prevista. La società ha già annunciato che, nonostante abbia il controllo del satellite, questo verrà fatto rientrare perché i propulsori a effetto Hall non hanno abbastanza spinta per raggiungere i parametri corretti.

Il guasto riscontrato durante la missione NG-3 è da imputare al secondo stadio del razzo spaziale di Blue Origin. Si tratta del secondo fallimento di questa tipologia di unità, dopo quanto visto durante la missione NG-1, quando il secondo stadio, pur completando il lancio, ha subito successivamente un evento anomalo generando una nube di detriti. Ora però si pone un altro problema, quello del rientro del secondo stadio.

Il rientro del secondo stadio di Blue Origin New Glenn

In passato abbiamo riportato di stadi di razzi spaziali che sono rientrati in maniera incontrollata nell'atmosfera non generando danni significativi o vittime, per quanto noto. Tra i casi mediatici più importanti ci sono stati quelli legati ai razzi spaziali Lunga Marcia 5B lanciati dalla cinese CASC per portare in orbita i moduli della stazione spaziale Tiangong.

Anche nel caso del secondo stadio di Blue Origin New Glenn ci troviamo di fronte a una situazione simile. Questa parte del razzo spaziale non sarebbe più controllabile dalla società (che non può eseguire un deorbit burn) e si trova in un'orbita bassa che subisce l'attrito dell'atmosfera in maniera consistente. Le prime stime indicano un possibile rientro in circa cinque giorni, anche se le tempistiche sono incerte.

Bisogna considerare che il secondo stadio di questo vettore è particolarmente grande. La sua massa, senza propellente, è pari a circa 25 tonnellate mentre le dimensioni sono di circa 25 x 7 metri (caratteristiche simili a quelle di uno stadio superiore Lunga Marcia 5B). A rischio sono tutte le località che si trovano in una latitudine di 36,11° (nord e sud, Italia meridionale compresa).

Come nel caso di altri rientri di razzi spaziali e satelliti, bisogna considerare che molte delle zone dove potrebbero avvenire impatti sono in mare aperto oppure disabitate. Ma c'è un rischio basso, ma non nullo, che il rientro possa avvenire anche in zone abitate. Non essendo un rientro controllato la società non potrà scegliere la traiettoria migliore.

La maggior parte delle strutture di GS-2 (Glenn Stage 2) dovrebbero distruggersi quando entreranno negli strati più densi dell'atmosfera, alcuni componenti potrebbero però resistere al calore e arrivare fino alla superficie. Ci si aspetta che oggetti sferici come i serbatoi, i COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel), o parti con dimensioni di circa 1,5 metri possano resistere e giungere fino al suolo. Come scritto, le probabilità rimangono comunque basse e difficilmente ci saranno conseguenze per le persone, ma è un segnale importante sia per Blue Origin che per le autorità per migliorare la gestione di eventi di questo tipo a livello globale.