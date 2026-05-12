Il razzo spaziale SpaceX Starship ha completato il Wet Dress Rehearsal, Flight 12 è ora previsto non prima del 20 maggio

Nelle scorse ore il razzo spaziale riutilizzabile SpaceX Starship ha completato con successo il Wet Dress Rehearsal (WDR). A causa degli ultimi lavori in corso, ora Flight 12 è previsto non prima del 20 maggio.

Artemis III è attualmente prevista intorno a metà del prossimo anno (anche se si pensa a un potenziale rinvio alla fine del 2027). Durante questa missione saranno presenti i lander lunari Blue Origin Blue Moon MK2 e SpaceX Starship HLS che dovranno dimostrare le capacità di effettuare il docking con la capsula Orion in orbita bassa terrestre (LEO) prima di avventurarsi verso la Luna. Nei prossimi giorni è previsto il dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale riutilizzabile Starship con il debutto della terza generazione del vettore.

Come avevamo riportato in precedenza, nella sede di costruzione e test di Starbase (Texas) stanno terminando le prove per l'hardware che verrà utilizzato durante Flight 12: Super Heavy Booster 19 e Ship 39. Entrambi gli stadi hanno superato diversi test, compresi gli static fire a più motori e negli scorsi giorni sono stati assemblati in vista del Wet Dress Rehearsal (WDR). Una prima prova è stata interrotta prima del caricamento del propellente nella giornata di sabato ma SpaceX ha dovuto aspettare fino a lunedì per ripetere il test in quanto la spiaggia vicina al sito di lancio non poteva essere chiusa durante il giorno della "festa della mamma" (secondo gli accordi con l'FAA).

SpaceX Starship potrebbe volare nuovamente il 20 maggio

La nuova prova del Wet Dress Rehearsal è andata a buon fine nella giornata di lunedì utilizzando le strutture del Pad 2 (dalle quali sarà lanciata per la prima volta Starship considerando che Pad 1 è in fase di aggiornamento per renderlo più resistente ai futuri decolli e rientri). SpaceX ha scritto su X "prova generale di lancio completata. Durante un conto alla rovescia simile a quello di un volo vero e proprio, più di 5000 tonnellate di propellente sono state caricate per la prima volta sui veicoli Starship e Super Heavy V3 completamente assemblati".

Ricordiamo che Starship utilizza metano e ossigeno liquidi a temperature criogeniche per alimentare i motori Raptor 3 del primo e del secondo stadio. Grazie all'ottimizzazione delle strutture di terra, nonostante le dimensioni dei serbatoi del vettore, il caricamento del propellente avviene in circa 30 minuti. Si tratta di una velocità elevata e frutto di tutti i test avvenuti in precedenza e un record per i razzi spaziali.

In precedenza avevamo riportato come Flight 12 potesse essere lanciato il 13 maggio ma, a causa dei vari test e inconvenienti, la data è stata poi posticipata a non prima del 16 maggio. Infine ora sembra che il decollo di Starship non avverrà prima delle 0:30 del 20 maggio (ora italiana). Ci saranno altre finestre di lancio nei giorni seguenti fino almeno al 29 maggio.

SpaceX dovrà ricontrollare l'hardware di Super Heavy Booster 19 e Ship 39 e fino a quando non indicherà una data ufficiale, le tempistiche sono ancora provvisorie e soggette a variazioni. Ricordiamo che anche Flight 12 sarà un volo suborbitale. Se tutto andrà come previsto il primo stadio rientrerà per ammarare nel Golfo del Messico senza essere recuperato da Mechazilla di Pad 2 mentre lo stadio superiore ammarerà al largo delle coste dell'Australia nell'Oceano Indiano.

La traiettoria scelta per il dodicesimo volo sarà simile a quella dei precedenti anche se SpaceX, in accordo con le autorità competenti, ha deciso di modificarla leggermente per evitare di deviare o interrompere il traffico aereo nella zona della Florida. Per questo Starship passerà più a sud in direzione dell'Oceano Atlantico. Il primo lancio orbitale con il recupero di Ship (ammesso che i prossimi voli abbiano esito positivo) avverrà non prima di Flight 14, dopo che Flight 12 e Flight 13 avranno dato esito positivo (il secondo con il probabile recupero di Super Heavy).