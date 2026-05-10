Il razzo spaziale SpaceX Starship è stato assemblato ma il dodicesimo lancio potrebbe essere rinviato

Negli scorsi giorni avevamo riportato come il dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale Starship di SpaceX potesse avvenire il 13 maggio, successivamente programmato a non prima del 16 maggio. Super Heavy Booster 19 e Ship 39 hanno condotto nel corso delle scorse settimane una serie di test per giungere finalmente al momento del lancio. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato uno static fire di Super Heavy Booster 19 avvenuto circa tre giorni fa dove i 33 propulsori Raptor 3 hanno sprigionato la piena potenza per diversi secondi.

Full duration and full thrust 33-engine static fire with Super Heavy V3 pic.twitter.com/vUJTqoHEZy — SpaceX (@SpaceX) May 7, 2026

SpaceX ha comunicato che questo test è stato eseguito correttamente. Questo ha permesso alla società di Elon Musk di proseguire con le operazioni in vista di Flight 12. Dopo lo static fire avvenuto al Pad 2 di Starbase, Ship 39 è stata portata nella zona di lancio e assemblata con il primo stadio in vista di un wet dress rehearsal (WDR) che si sarebbe dovuto svolgere nelle scorse ore, prima di domenica.

Come riportato, dopo l'inizio delle operazioni, la procedura del wet dress rehearsal è stata bloccata in anticipo poco prima dell'inizio del caricamento dei propellenti (metano e ossigeno liquidi, a temperature criogeniche). Ricordiamo che il WDR prevede di simulare tutte le procedure di lancio arrivando a pochi secondi dall'accensione dei motori così da cercare di capire se l'hardware sia pronto per il giorno del lancio. Attualmente non sono note le cause che hanno bloccato il WDR ma questo inconveniente potrebbe posticipare il lancio di Starship di qualche giorno.

Anche se ingegneri e tecnici di SpaceX dovessero risolvere il problema del WDR, nella giornata di oggi la società non potrebbe eseguire ulteriori test in quanto la giornata della "festa della mamma" è una di quelle segnalate in un accordo con l'FAA dove le spiagge nella zona di Starbase/Boca Chica non possono essere chiuse. Durante questi test invece è prevista la chiusura al traffico e la limitazione della circolazione delle persone per motivi di sicurezza.

I test potrebbero quindi riprendere lunedì, se verrà trovata l'origine del problema. Per questo motivo un lancio di Starship previsto per sabato (ora italiana) sarebbe decisamente complicato. SpaceX non ha ancora dichiarato ufficialmente quando pensa di lanciare il vettore per la dodicesima volta e le finestre di lancio si estendono anche per i giorni successivi. La situazione è quindi in rapido cambiamento e un aggiornamento è previsto nei prossimi giorni.

Ricordiamo che in questa fase Starship è ancora un razzo spaziale prototipale. Super Heavy Booster 19 e Ship 39 sono le prime unità della terza generazione con diverse novità tecniche e sono i primi test per il Pad 2. L'insieme di tutte queste variabili può comportare problemi da risolvere e quindi ritardi sulle procedure di lancio. Non resta quindi che attendere ulteriori novità e indicazioni ufficiali da parte di SpaceX.