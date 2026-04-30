Il razzo spaziale Arianespace Ariane 6 (64) ha portato in orbita altri 32 satelliti Amazon Leo

Continua l'espansione della costellazione satellitare Amazon Leo (in precedenza Project Kuiper) che vuole essere un'alternativa a SpaceX con Starlink ma che attualmente può contare un numero di satelliti di gran lunga inferiore. Recentemente la società ha acquisito Globalstar mentre la cadenza di lancio delle unità sta aumentando grazie ai diversi fornitori dei servizi di lancio.

L'ultima missione in ordine di tempo è quella chiamata VA268 o LE-02 (Leo Europe 02). Si tratta della seconda missione che utilizza un razzo spaziale europeo Arianespace Ariane 6 nella versione a quattro booster laterali, chiamata 64. La prima era avvenuta a febbraio di quest'anno rappresentando il debutto della variante 64, dopo i primi lanci di questo vettore che erano stati effettuati con la variante 62 (due booster laterali P120C).

Il decollo è avvenuto alle 10:57 di oggi (ora italiana) dallo spazioporto della Guyana francese di Kourou gestito dal CNES. All'interno dei fairing erano presenti 32 satelliti di Amazon Leo destinati all'orbita bassa terrestre (LEO). Secondo quanto riportato, il carico utile è stato portato a 465 km di quota, come previsto.

La missione VA268 è stata completata come previsto, con una durata complessiva di 1 ora e 54 minuti dal momento del decollo, alla separazione degli ultimi satelliti. Attualmente Amazon Leo ha acquistato 18 lanci sfruttando il vettore Ariane 6 in futuro ma sfrutterà anche le soluzioni di ULA, Blue Origin e SpaceX.

David Cavaillolès (CEO di Arianespace) ha dichiarato "questo secondo lancio per Amazon Leo segna un'altra pietra miliare nella crescita di Ariane 6, dimostrando la nostra capacità di soddisfare le crescenti esigenze del mercato delle costellazioni satellitari e di fornire soluzioni affidabili e competitive ai nostri clienti. Ringraziamo Amazon per la sua fiducia e saremo pronti a garantire il successo di questa partnershi".

Questa è l'undicesima missione operativa per lanciare dei satelliti Amazon Leo (escludendo il lancio di test). Solo pochi giorni fa era invece stata lanciata la missione LA-06 (Leo Atlas 6) con un razzo spaziale ULA Atlas V 551 con a bordo 29 unità dal Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station. La prossima missione, chiamata LA-07 (Leo Atlas 7), è prevista per il 22 maggio, sfruttando sempre un razzo spaziale ULA Atlas V 551. Attualmente i satelliti in orbita sono oltre 300 e si avvicina il momento della possibilità di effettuare le prime connessioni da parte dei clienti.