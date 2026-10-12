Il radiotelescopio cinese FAST ha scoperto un singolare sistema a tripla stella (con una pulsar) in evoluzione

Il radiotelescopio cinese FAST ha scoperto un singolare sistema a tripla stella (con una pulsar) in evoluzione

Il sistema J0435+3233 è decisamente particolare e comprende una nana bianca, una stella simile al Sole e una pulsar. La scoperta è avvenuta grazie al radiotelescopio cinese FAST (aiutato da altri telescopi).

di pubblicata il , alle 15:55 nel canale Scienza e tecnologia
CNSA
 

Grazie al radiotelescopio cinese FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) è stato scoperto un nuovo sistema stellare particolarmente interessante chiamato J0435+3233. Secondo quanto riportato dagli astronomi, questo sistema potrebbe essere impiegato per capire come le stelle si evolvono e quali sono le interazioni in sistemi stellari complessi come questo.

radiotelescopio fast

I dati sono stati inseriti nello studio dal titolo "The PSR J0435+3233 Triple System". Secondo quanto ipotizzato, tutte e tre le stelle che fanno parte di questo sistema scoperto dal radiotelescopio FAST (con osservazioni di altri telescopi per avere ulteriori dati a diverse lunghezze d'onda) si sono formate grazie alla stessa nube di gas e polveri passando per diverse fasi. I tre oggetti sono però differenti in quanto uno si è evoluto in una pulsar, uno invece è diventato una nana bianca di elio mentre il terzo è una stella simile al Sole.

radiotelescopio

La pulsar è una stella di neutroni in rapida rotazione e, secondo i dati raccolti, questa orbiterebbe ogni 3,2 millisecondi orbitando intorno a una nana bianca (quello che era il nucleo di una stella presente in passato) ogni 8 giorni. La terza stella, più simile al Sole, orbita intorno al sistema interno formato da pulsar-nana bianca, con un periodo orbitale di 73,5 anni.

Il sistema più interno ha un'orbita quasi circolare, mentre la stella più esterna ha un'orbita più ellittica. Sempre stando alle informazioni raccolte, la pulsar sta aumentando la sua rotazione di circa 1 nanosecondo ogni anno (si tratta di valori molto alti rispetto a pulsar comparabili). Questo potrebbe essere l'effetto della stella più lontana che influenza la parte più interna.

radiotelescopio fast

Per quanto riguarda le masse del sistema J0435+3233 scoperto dal radiotelescopio FAST, la pulsar dovrebbe avere una massa compresa tra le 1,16 e le 1,34 masse solari, la nana bianca invece varia da 0,273 masse solari a 0,305 masse solari mentre la stella più esterna varia da 0,91 masse solari fino a 1,13 masse solari.

In futuro questo sistema stellare dovrebbe evolvere con la formazione di una nana bianca carbonio-ossigeno da circa 0,52 masse solari per la stella più esterna con un periodo orbitale di circa 70 anni. Insieme a PSR B1620−26 e PSR J0337+1715, il sistema J0435+3233 si unisce a una ristretta selezione di sistemi di questo tipo scoperti, permettendo di conoscere alcune differenze in sistemi tripli con pulsar al millisecondo dando agli astronomi un nuove informazioni e dati da raccogliere per comprendere meglio ciò che accade nell'Universo.

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1 Commenti
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Paganetor12 Ottobre 2026, 16:00 #1
Il problema dei tre corpi

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