Il prototipo del razzo spaziale riutilizzabile europeo Themis di ArianeGroup e ESA ha eseguito alcuni test

Come abbiamo scritto in passato l'Europa è indietro nella "corsa ai vettori riutilizzabili" con USA e Cina che hanno sviluppando e stanno sviluppando attivamente diversi modelli (con il Falcon 9 di SpaceX che rappresenta l'esempio da seguire). Nel corso degli ultimi anni qualche novità è arrivata anche nel Vecchio Continente con alcune startup e realtà più consolidate che stanno sviluppando razzi spaziali riutilizzabili. L'ESA ha promosso diversi programmi per vettori di questo tipo che saranno fondamentali per mantenere l'indipendenza per le missioni spaziali future. Negli scorsi giorni ArianeGroup e ESA hanno rilasciato alcune informazioni su Themis.

Le ultime notizie su Themis risalivano all'inizio dell'anno, quando era stato annunciato che le attività al Centro Spaziale di Esrange (Kiruna, Svezia) sarebbero riprese con la primavera. Ora ArianeGroup e ESA hanno dichiarato di aver eseguito un test prima di un salto, essendo questo prototipo un hopper e non un razzo spaziale completo destinato allo Spazio o all'orbita.

Il prototipo del razzo spaziale riutilizzabile europeo Themis ha iniziato i test

Sempre stando a quanto riportato, è stato eseguito un Wet Dress Rehearsal (WDR) non impiegando metano e ossigeno liquidi ma riempiendo i serbatoi con azoto liquido (a circa -196°C) e simulando così l'impiego di propellenti criogenici ma con un profilo di sicurezza maggiore non essendo infiammabile o esplosivo. Le procedure di simulazione del lancio sono avvenute correttamente il 23 luglio in vista del primo test di volo dove l'attenzione di focalizzerà sul motore Prometheus che si trova alla base del prototipo Themis.

Ricordiamo che Themis è un vettore prototipale alto 30 metri con alla base un singolo propulsore Prometheus con capacità di 100 tonnellate di spinta. Una prima unità, chiamata T1H, è la versione "hopper" che eseguirà solo operazioni a bassa quota per iniziare a verificare che tutto funzioni correttamente. In futuro sarà sviluppata l'unità T1E che sarà invece impiegata nelle prove a un'altitudine maggiore al Centro Spaziale di Esrange. Ancora più avanti sarà il momento del prototipo evoluto T3 che sarà dotato di tre propulsori per i test ad alta quota che saranno portati a termine nello spazioporto europeo della Guyana francese.

Come spiegato da ESA e ArianeGroup, questa campagna di test è parte del progetto chiamato SALTO (reuSable strAtegic space Launcher Technologies & Operations), finanziato dall'Unione Europea per lo sviluppo di vettori riutilizzabili. Le tecnologie e i dati appresi durante la campagna di test saranno condivisi con altre società interessate così da ridurre i costi e ampliare il numero di potenziali vettori riutilizzabili disponibili sul suolo europeo.