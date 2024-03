Il primo paziente con l'impianto Neuralink gioca a scacchi con il pensiero | VIDEO

Neuralink ha trasmesso una diretta streaming nella quale si vede il primo paziente dotato del suo impianto cerebrale intento a muovere un cursore sul display di un PC e giocare a scacchi semplicemente con il pensiero.

Come noto, la società di Elon Musk che sta sviluppando un'interfaccia cervello-computer (BCI) che, tra i numerosi intenti, vuole consentire alle persone disabili di controllare le tecnologie esterne tramite i segnali neurali, in modo da comunicare più facilmente con il mondo.

Il primo uomo a cui è stato impiantato il dispositivo di Neuralink si chiama Nolan Arbaugh e ha 29 anni. Il giovane ha detto di essere diventato quadriplegico - paralizzato dal collo in giù - dopo un incidente subacqueo circa otto anni fa.

Arbaugh ha definito "super facile" l'intervento chirurgico necessario per l'impianto, tanto da essere dimesso dall'ospedale il giorno successivo. L'applicazione del dispositivo di Neuralink richiede la rimozione di parte del cranio per posizionare gli elettrodi a contatto tessuto cerebrale. L'obiettivo è quello di decifrare i segnali cerebrali per tradurli in comandi comprensibili a tecnologie esterne.

"Non è perfetto, abbiamo riscontrato alcuni problemi", ha detto Arbaugh. "Non voglio che la gente pensi che questa sia la fine del percorso, c'è ancora molto lavoro da fare, ma mi ha già cambiato la vita".

L'uomo ha spiegato che ha dovuto imparare "il modo in cui pensare" per controllare il cursore a schermo, ma adesso sembra padroneggiarlo piuttosto bene, tanto che è riuscito a mettere in pausa un lettore musicale e ha detto di essere riuscito a giocare, oltre agli scacchi, anche a Civilization VI.

Arbaugh ha spiegato che a differenza di altri dispositivi di assistenza come i bastoncini per la bocca, l'impianto Neuralink gli permette sessioni di gioco più lunghe - il dispositivo funziona per circa otto ore prima che debba essere ricaricato.

È bene ricordare che Neuralink, la cui notorietà è chiaramente spinta dalla fama di Elon Musk, non è la prima ad aver sviluppato dispositivi BCI e ad averli impianti in pazienti in trial clinici approvati dalla FDA.

Nel settore - per cui recentemente è nato una sorta di consorzio atto a vigilare sullo sviluppo etico della tecnologia - vi sono diverse società, tra cui Paradromics, Synchron, Blackrock Neurotech e Precision Neuroscience.

Le capacità mostrate nel video di Neuralink, perciò, non sono del tutto inedite per gli addetti ai lavori, anche se certamente sono ad alto tasso emotivo per chi osserva, specie chi quotidianamente si trova ad avere a che fare con persone affette da disabilità motorie o di altro tipo.

Intervistato dalla CNBC, il dottor Nader Pouratian, presidente del Dipartimento di chirurgia neurologica presso l'UT Southwestern Medical Center, ha spiegato che quanto si vede nel video è qualcosa di "semplice" per chi opera nel campo delle BCI.

"Ci sono cose che siamo in grado di fare da decenni, come controllare un cursore in due dimensioni, che in realtà, per quelli di noi che lavorano sul campo, è estremamente semplice da fare non appena si riesce a ricevere un segnale cerebrale".

La sfida è quella di entrare in maggior profondità nell'interazione cervello-computer, decodificando in modo preciso i segnali cerebrali per sbloccare ulteriori capacità d'interazione.

A parte il video o qualche dichiarazione di Musk, Neuralink non ha ancora condiviso dettagli scientifici sul suo primo impianto in un essere umano, tanto che la comunità scientifica è preoccupata dalla mancanza di trasparenza.