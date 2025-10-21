Il primo lancio di un razzo spaziale Ariane 6 con quattro booster slitta al 2026

Ancora ritardi per il programma di Arianespace legato al vettore pesante. Il primo lancio di un razzo spaziale Ariane 6 con quattro booster (64) slitta al 2026 anziché al 2025 come programmato in precedenza. Sarà la prima missione per Project Kuiper.

Abbiamo scritto dei progressi dell'Europa per quanto riguarda i vettori riutilizzabili, ma bisognerà attendere ancora qualche anno per l'operatività. Nel frattempo ESA e altre agenzie europee (oltre a clienti privati) contano sul razzo spaziale pesante (non riutilizzabile) Arianespace Ariane 6. Attualmente si contano tre missioni con la prima di prova nel 2024 mentre due commerciali nel 2025 con l'immissione in orbita dei satelliti CSO-3 e Metop-SGA1. Entro la fine dell'anno ci dovrebbero essere altre due missioni.

Secondo quanto riportato a inizio novembre ci sarà il lancio del satellite per il monitoraggio della Terra Copernicus Sentinel-1D (codice missione VA265) per poi passare a due satelliti della costellazione di posizionamento globale europea Galileo (FOC FM 33 e 34) con codice missione VA266. Tutti questi lanci utilizzeranno la variante con due booster laterali chiamata Ariane 62. Inizialmente era previsto anche un lancio di una versione con quattro booster laterali (64).

Secondo quanto riportato da Arianespace, la versione più potente del razzo spaziale europeo è stata rinviata al 2026. Si tratterà della missione che porterà in orbita i satelliti della costellazione satellitare Project Kuiper di Amazon, che attualmente ha impiegato vettori ULA e SpaceX. Questa missione di Ariane 6 utilizzerà la variante a quattro booster per la prima volta e avrà codice missione VA267.

Si tratta di un rinvio di alcuni mesi in quanto inizialmente la variante a quattro booster avrebbe dovuto volare nel 2025. Arianespace ha dovuto completare negli scorsi mesi una serie di test aggiuntivi per garantire che lo stadio superiore potesse supportare gli stress aggiuntivi legati alla presenza di altri due booster P120C che producono 4500 kN di spinta ciascuno. Se non ci saranno altri cambiamenti il prossimo lancio con quattro booster (Ariane 64) sarà quello del satellite MTG-I2 nel terzo trimestre 2026 mentre quella successiva sarà una missione rideshare.

2 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
ZeroSievert21 Ottobre 2025, 20:23 #1
Fa tristezza pensare che prima Ariane era il riferimento per i lanci e adesso non riescono neanche a fare un decimo di quello che fa SpaceX.

In piú di un anno sono stati lanciati solo due Ariane 6. Nello stesso periodo sono stati lanciati piú di 130 Falcon 9. Non si va da nessuna parte così.
unnilennium21 Ottobre 2025, 20:33 #2
bè considerando i soldi in ballo,k spacex si può comprare ariante senza battere ciglio....

