Il primo lancio del razzo europeo RFA ONE è previsto per l'estate dallo spazioporto scozzese di SaxaVord

Dopo un problema durante uno static fire nel 2024, la società tedesca ha annunciato che diverse componenti del razzo spaziale RFA ONE sono arrivate allo spazioporto scozzese di SaxaVord pronto per un lancio questa estate.

Alla fine di gennaio era stato rinviato il secondo lancio del razzo spaziale Isar Aerospace Spectrum dallo spazioporto norvegese di Andøya. Ci sono però altre società che vogliono rendere sempre più indipendente l'Europa nell'accesso allo Spazio. Tra queste troviamo Rocket Factory Augsburg che si appresta a lanciare il suo primo razzo spaziale nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato negli scorsi giorni, le parti del razzo spaziale europeo RFA ONE sono arrivate allo spazioporto scozzese di SaxaVord pronte per l'integrazione finale, i test e un possibile decollo previsto per questa estate. In precedenza uno dei vettori della società era andato distrutto durante uno static fire, rallentando di fatto le operazioni della società tedesca nel percorso verso il primo decollo.

Il primo lancio del razzo spaziale RFA ONE

Rocket Factory Augsburg ha dichiarato che le cause che hanno portato alla distruzione dello stadio durante i test sono state pienamente comprese e risolte. La società si è così concentrata sullo sviluppo del primo e del secondo stadio e in particolare sullo sviluppo dei motori Helix, sui sistemi di pressurizzazione dei serbatoi e sulle procedure operative per il lancio di RFA ONE.

La società ha aggiunto che i nove motori Helix del primo stadio sono in fase di test a Kiruna (in Svezia) per poi essere spediti allo spazioporto scozzese per l'integrazione finale. Il secondo stadio invece ha già eseguito uno static fire all'Esrange Space Center ed è stato successivamente spedito allo spazioporto di SaxaVord.

Stefan Brieschenk (Chief Development Officer di RFA) ha dichiarato "dopo l'incidente nel 2024, abbiamo esaminato, analizzato e testato a fondo tutto e migliorato i sistemi per ottenere una maggiore affidabilità. L'arrivo dei nostri primo e secondo stadio allo spazioporto di SaxaVord è la prova dell'impegno e della competenza del nostro team".

Il razzo spaziale europeo RFA ONE utilizza per la struttura principale acciaio inossidabile (che ha un costo inferiore rispetto all'alluminio o a materiali compositi). Il motore Helix è stato sviluppato internamente e utilizza una versione meno inquinante del propellente RP-1 (cherosene). Sempre in ottica di ridurre i costi sono stati utilizzati componenti dell'industria automobilistica, petrolifera ed energetica.

Le prestazioni del vettore indicano una capacità di portare 1,3 tonnellate a 500 km di quota in un'orbita eliosincrona, 850 kg in orbita polare, 500 kg a 6000 kg (orbita terrestre media), 450 kg in orbita di trasferimento geostazionaria e 150 kg in orbita geostazionaria. La struttura di RFA ONE permette di eseguire lanci di singoli satelliti ma anche missioni in rideshare con una migliore flessibilità operativa (unita anche a Redshift, l'Orbital Transfer Vehicle della società).