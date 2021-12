Il Power Bank 'più veloce al mondo a ricaricarsi' grazie al grafene

Elecjet è una azienda conosciuta per le sue soluzioni di ricarica e Power Bank, adesso responsabile di un progetto con caratteristiche avveniristiche grazie al grafene. Si tratta di un pacco batterie, conosciuto con il nome di Apollo Ultra, con la capacità di 10000mAh e in grado di ricaricarsi da 0 a 100 in 27 minuti se si utilizza un caricabatterie da 100W.

Apollo Ultra: ricariche complete in 27 minuti grazie al grafene

Nel caso di un caricabatterie da 29W, invece, si impiegano poco più di 70 minuti. Inoltre, Apollo Ultra è in grado di sostenere fino a 2.500 cicli di ricarica prima che la sua longevità risulti ridotta all'80%. In 7 minuti si ripristina il funzionamento di uno smartphone completamente scarico, mentre il dispositivo non è soggetto a surriscaldamento anche nella modalità ricarica rapida.

Si tratta di performance dalle cinque alle sei volte superiori rispetto a una normale batteria, rese possibili dall'impiego di uno strato di grafene tra gli elettrodi, capace di potenziare la batteria ai polimeri di litio che si trova all'interno del Power Bank. Sebbene le applicazioni concrete del grafene non siano ancora così ricorrenti, si tratta di un materiale monoatomico a base di carbonio che, potenzialmente, può garantire batterie molto più capienti e dalle prestazioni migliori, in un contesto di maggiore sostenibilità ambientale.

Il Power Bank è poi dotato di porte USB-A e USB-C PD 3.0, con quest'ultima capace di accogliere in ingresso fino a 100W e di erogare fino a 65W, sufficienti ad alimentare un computer portatile. La porta USB-A, invece, può erogare un massimo di 18W.

Apollo Ultra è un progetto che Elecjet spera di poter finanziare tramite la piattaforma di crowdfunding Indiegogo dove ha già raccolto finanziamenti per oltre 160 mila Euro. Tramite quest'ultima è possibile acquistare un'unità per 69 dollari (poco più di 60 euro).