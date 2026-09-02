Il piano per raggiungere Alpha Centauri passa da un'IA e vuole essere 'il più economico possibile'

Philip Johnston non si accontenta di costruire data center in orbita. Il matematico e fisico britannico, cofondatore e amministratore delegato di Starcloud (società oggi valutata 2,3 miliardi di dollari), ha annunciato insieme ad altri due imprenditori la nascita di Fermi Explorer, un'organizzazione no profit che punta a costruire e lanciare entro la fine del 2029 una sonda interstellare diretta verso Alpha Centauri.

Il budget dichiarato è di meno di 15 milioni di dollari, cifra che coprirebbe progettazione, costruzione, lancio e gestione operativa dell'intera missione. Il payload minimo richiesto è di appena 1 kg, contenuto in un cubesat dal volume di 10x10x10 centimetri, chiamato ad avvicinarsi al "vicino" sistema stellare.

Il ragionamento dietro il progetto nasce dal paradosso di Fermi, la domanda che da decenni assilla chi si occupa di ricerca di vita extraterrestre: se l'universo è pieno di pianeti potenzialmente abitabili, perché non abbiamo ancora trovato tracce di civiltà aliene? Johnston ha individuato in questo interrogativo due possibili "filtri": specie che non tentano mai il salto verso altre stelle, oppure che lo trovano semplicemente troppo costoso. Fermi Explorer nasce per eliminare entrambe le scuse, dimostrando che un viaggio interstellare è alla portata anche di un piccolo gruppo privato.

La rotta di Fermi Explorer è stata disegnata da un'intelligenza artificiale

La traiettoria non prevede alcuna propulsione esotica. Il piano tecnico, elaborato dal laboratorio di intelligenza artificiale Physical Superintelligence dopo l'elaborazione di 10 miliardi di token in una settimana, si basa su una manovra "a pompa del perielio": la sonda spiraleggerà attorno al Sole per circa 12 anni, accumulando velocità a ogni passaggio ravvicinato, fino alla spinta finale che la indirizzerà verso Alpha Centauri a circa 24 km/s.

Una volta lasciato il sistema solare, il veicolo smetterà di operare attivamente e verrà tracciato tramite retroriflettori. Il tempo stimato per raggiungere almeno il 99% della distanza dal bersaglio è di 80.000 anni, con una finestra di intercettazione di circa 79.500 anni legata all'allineamento con il piano dell'eclittica.

A bordo troverà spazio anche un carico simbolico: una replica del Golden Record già volato sulle sonde Voyager, strumenti scientifici ancora da selezionare, contributi artistici raccolti tramite call pubblica e messaggi di 300 caratteri scritti da bambini di ogni paese del mondo.

Per quanto tecnicamente coerente, l'iniziativa privata potrebbe non riuscire a raccogliere i fondi necessari senza il sostegno di un'agenzia spaziale governativa. Johnston, del resto, è già impegnato a scalare Starcloud e a raccogliere centinaia di milioni di dollari per i data center orbitali: il tempo da dedicare a un progetto con un ritorno misurabile in decine di migliaia di anni resta, inevitabilmente, un'incognita.