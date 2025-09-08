Il nuovo materiale del MIT che si scioglie come zucchero filato e semplifica il riciclo delle batterie

Il boom globale dei veicoli elettrici rappresenta una grande opportunità per ridurre le emissioni, ma porta con sé un problema crescente: la gestione delle batterie a fine vita. Gran parte di esse, infatti, finisce ancora nelle discariche, generando rifiuti elettronici difficili da trattare. Per affrontare questa sfida, un team di ricercatori del MIT ha sviluppato un nuovo materiale elettrolitico autoassemblante che potrebbe cambiare il riciclo delle batterie.

Lo studio, pubblicato su Nature Chemistry, descrive un elettrolita capace di disgregarsi rapidamente quando immerso in un semplice solvente organico, permettendo di separare facilmente gli altri componenti della batteria. In un test di laboratorio, il materiale ha dimostrato di funzionare in una cella a stato solido e, al termine del ciclo, di ritornare in pochi minuti ai suoi componenti molecolari originari.

Riciclo batterie: in che cosa consiste questo nuovo materiale?

L'innovazione consiste nell'utilizzo di molecole chiamate aramid amphiphiles (AAs), simili per stabilità e struttura al Kevlar. Queste molecole, arricchite con catene di polietilenglicole (PEG) per condurre gli ioni di litio, si autoassemblano in nanonastri quando immerse in acqua. Tali nanostrutture creano un materiale solido, stabile e capace di condurre ioni, ma al tempo stesso facilmente disgregabile.

Come ha spiegato Yukio Cho, primo autore dello studio, il processo è paragonabile allo scioglimento dello zucchero filato nell'acqua: Quando si vuole riciclare la batteria, l'intero strato elettrolitico può cadere via naturalmente, liberando gli elettrodi per il riutilizzo.

Il team ha testato il materiale in una cella con catodo in fosfato di ferro litio e anodo in ossido di titanio di litio, due componenti comuni nelle batterie commerciali. I risultati hanno mostrato che il sistema era in grado di condurre ioni, anche se con prestazioni inferiori agli elettroliti tradizionali a causa di un effetto di polarizzazione durante la ricarica rapida.

Nonostante questo limite, i ricercatori vedono la loro invenzione come una prova di concetto che apre la strada a un nuovo approccio: progettare batterie pensate per il riciclo fin dall'inizio.