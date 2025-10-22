Il nuovo drone ucraino terrorizza i russi in Mar Nero con mitragliatori e lanciamissili

Le autorità militari di Kiev hanno svelato una versione aggiornata del drone marino impiegato nelle operazioni d'attacco contro obiettivi russi nel Mar Nero. Il sistema, noto come Sea Baby, costituisce l'evoluzione dei modelli precedentemente utilizzati nelle operazioni navali e presenta caratteristiche migliorate rispetto alle versioni precedenti, con particolare attenzione all'autonomia operativa e alle capacità di carico.



Fonte: Business Insider

La nuova piattaforma fa parte della famiglia di droni di superficie che le forze armate ucraine hanno sviluppato e perfezionato nel corso degli ultimi anni per compensare l'inferiorità numerica della propria marina militare rispetto alla flotta russa. Secondo quanto riportato da Efrem Lukatsky and Derek Gatopoulos di Associated Press, i sistemi di questo tipo hanno dimostrato una notevole efficacia nelle operazioni condotte finora, costringendo Mosca a riposizionare diverse unità navali e a modificare le strategie operative nel teatro del Mar Nero.

Le specifiche del nuovo drone includono dimensioni compatte che ne facilitano il dispiegamento e la gestione operativa, oltre a un profilo basso che riduce la rilevabilità sia visiva che radar. La capacità di carico modulare consente di configurare il sistema per diverse tipologie di missione, dalla ricognizione all'attacco diretto contro obiettivi navali o costieri. L'architettura del drone prevede un sistema di propulsione ottimizzato per garantire un'autonomia operativa estesa, fondamentale per raggiungere obiettivi situati a distanza rispetto alle coste ucraine, fino a 1500km dal punto di partenza con una capacità di carico di 2 tonnellate.



Il drone navale Sea Baby equipaggiato con un mitragliatore

L'utilizzo dei droni marini ha profondamente modificato le dinamiche del conflitto nelle acque del Mar Nero: le forze ucraine hanno progressivamente ampliato il ventaglio di impieghi di questi sistemi, inizialmente concepiti principalmente come vettori kamikaze per attacchi diretti contro unità navali russe. Nel corso del tempo, alcune versioni sono state equipaggiate con armamenti aggiuntivi, inclusi missili aria-aria montati su appositi supporti, per contrastare anche minacce aeree come elicotteri e velivoli a bassa quota.

La configurazione modulare dei droni di superficie più recenti permette anche l'impiego come piattaforme di lancio per droni FPV, estendendo ulteriormente il raggio d'azione e le possibilità tattiche. Grazie a questi sviluppi, le unità navali ucraine hanno acquisito la capacità di lanciare forze armate a distanze significative dalla costa, colpendo sia obiettivi marittimi che installazioni terrestri situate lungo il litorale sotto controllo russo. Le operazioni condotte con questi sistemi hanno dimostrato come tecnologie relativamente economiche e accessibili possano efficacemente contrastare assetti navali convenzionali di maggiori dimensioni e costo.



Qui con un lanciarazzi

La dottrina operativa sviluppata intorno ai droni marini prevede l'impiego coordinato di molteplici unità, con tattiche che sfruttano la capacità di operare autonomamente o in sciame. Le dimensioni contenute e la velocità di dispiegamento consentono rapide sortite operative con tempi di reazione brevi, caratteristiche particolarmente preziose in un contesto operativo caratterizzato da una superiorità navale avversaria. La possibilità di operare con equipaggi ridotti o in modalità completamente autonoma riduce inoltre i rischi per il personale, fattore cruciale considerando le limitazioni delle forze armate ucraine in termini di risorse umane.

Le ricadute strategiche dell'impiego di questi sistemi si sono rivelate notevoli, con la flotta russa costretta a riorganizzare le proprie basi operative e a implementare contromisure specifiche per contrastare la minaccia rappresentata dai droni di superficie. Diverse unità navali di rilievo sono state danneggiate o affondate nel corso di operazioni condotte con questi mezzi, dimostrando la vulnerabilità anche di piattaforme ben protette di fronte a sciami di piccoli droni altamente manovrabili. La sfida tecnologica rappresentata da questi sistemi ha spinto entrambe le parti del conflitto a sviluppare contromisure sempre più sofisticate, alimentando una corsa agli armamenti nel settore dei sistemi navali non presidiati.